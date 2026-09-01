Káosz a repülőtéren: repülőgépnek és traktornak ütközött a menekülő tinédzser

A rendőrök elől menekült az a tinédzser, aki az autójával előbb áttört a kerítésen, majd egy parkoló repülőgépnek, valamint egy közelben álló traktornak is nekiütközött. Az incidens a Portsmouth Nemzetközi Repülőtéren történt, nem sokkal este 8 óra után, a gyanúsítottat pedig a 17 éves, rochesteri Wyatt Seelyként azonosították, akiről ráadásul a baleset után kiderült, hogy ittasan ült volán mögé.
A rendőrök elől menekülő tinédzser okozott káoszt a repülőtéren
A hatóságok közlése szerint az üldözés akkor vette kezdetét, amikor a tisztviselők "egy más helyi joghatóságokban bejelentett bűncselekményekhez kapcsolódó járművet" kerestek, majd amikor egy rendőr megpróbált megállítani egy fekete 2008-as Ford Mustangot Portsmouthban, a sofőr elmenekült a helyszínről. A Mustang - amelynek nem voltak bekapcsolva a lámpái -, ezután áttörte a közeli Portsmouth Nemzetközi Repülőtér kerítését, majd egy traktornak és egy álló repülőgépnek is nekiütközött, mielőtt megállt.
A 17 éves Seelyt ekkor az állami rendőrök őrizetbe vették és egy helyi kórházba szállították kivizsgálásra: úgy tudni, rajta kívül más nem sérült meg a balesetben. A tinédzsert ezután ittas vezetéssel, rendőrrel szembeni engedetlenséggel és baleset után tanúsított magatartással vádolták meg, illetve felelőtlen vezetéssel is. A tárgyalását a Portsmouth-i Kerületi Bíróságon szeptember 9-én fogják megtartani - írja a Fox News.
Mindeközben elfogták azt a 24 éves szomori férfit, aki ellopott egy kisrepülőt a kalocsai repülőtérről, majd kényszerleszállást hajtott végre Gerjen határában. A férfi - akiről később kiderült, hogy ittas volt -, a landolás után zavart állapotban az 512-es úton sétált, ahol egy autós próbált segíteni rajta, ő azonban az autóval is el akart hajtani. A rendőrök végül elfogták és letartóztatását kezdeményezték.