Káosz a repülőtéren: repülőgépnek és traktornak ütközött a menekülő tinédzser

A rendőrök elől menekült az a tinédzser, aki az autójával előbb áttört a kerítésen, majd egy parkoló repülőgépnek, valamint egy közelben álló traktornak is nekiütközött. Az incidens a Portsmouth Nemzetközi Repülőtéren történt, nem sokkal este 8 óra után, a gyanúsítottat pedig a 17 éves, rochesteri Wyatt Seelyként azonosították, akiről ráadásul a baleset után kiderült, hogy ittasan ült volán mögé.

A rendőrök elől menekülő tinédzser okozott káoszt a repülőtéren / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

A rendőrök elől menekülő tinédzser okozott káoszt a repülőtéren

A hatóságok közlése szerint az üldözés akkor vette kezdetét, amikor a tisztviselők "egy más helyi joghatóságokban bejelentett bűncselekményekhez kapcsolódó járművet" kerestek, majd amikor egy rendőr megpróbált megállítani egy fekete 2008-as Ford Mustangot Portsmouthban, a sofőr elmenekült a helyszínről. A Mustang - amelynek nem voltak bekapcsolva a lámpái -, ezután áttörte a közeli Portsmouth Nemzetközi Repülőtér kerítését, majd egy traktornak és egy álló repülőgépnek is nekiütközött, mielőtt megállt.

A 17 éves Seelyt ekkor az állami rendőrök őrizetbe vették és egy helyi kórházba szállították kivizsgálásra: úgy tudni, rajta kívül más nem sérült meg a balesetben. A tinédzsert ezután ittas vezetéssel, rendőrrel szembeni engedetlenséggel és baleset után tanúsított magatartással vádolták meg, illetve felelőtlen vezetéssel is. A tárgyalását a Portsmouth-i Kerületi Bíróságon szeptember 9-én fogják megtartani - írja a Fox News.

Airport chaos erupts after driver suddenly smashes through fence, hits plane and tractor: police https://t.co/D1ndBJsURE #FoxNews — AnthonyCharlino (@AnthonyCharlino) August 31, 2026



