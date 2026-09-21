Leállt a légi közlekedés New Yorkban, órákig nem tudtak felszállni a gépek

New York repülőterein órákig szünetelt a légi forgalom egy elektromos hiba miatt. A fennakadás egyszerre érintette a John F. Kennedy Nemzetközi Repülőteret, a LaGuardia repülőteret és a Newark Liberty Nemzetközi Repülőteret.

Repülőtér leállás bénította meg New Yorkot, órákig nem indulhattak a járatok Fotó: Pexels

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala, az FAA szerint egyetlen meghibásodási pont miatt kiesett a rádiós és radarrendszerek működése. Ez jelentősen megnehezítette a repülőgépek biztonságos irányítását, ezért a hatóságok földi leállást rendeltek el.

A tartalék rendszer sem működött

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy amikor az elsődleges rendszer meghibásodott, a tartalék rendszerre próbáltak átváltani. Ekkor azonban kiderült, hogy az újonnan kiépített optikai kábelrendszer is megsérült.

Bryan Bedford, az FAA vezetője szerint az elsődleges áramköri hiba után a rendszer automatikusan a tartalék megoldásra váltott volna, azonban a tartalék optikai kábelben szakadást találtak.

A szakembereknek ezért nemcsak az eredeti hibát kellett kezelniük, hanem a tartalék rendszer meghibásodását is. Egyelőre nem volt egyértelmű, pontosan mikor sérült meg az optikai kábel.

Legalább 13 óráig tarthat a javítás

Az FAA vezetője szerint a járatok várhatóan helyi idő szerint délután fél kettő után fokozatosan újraindulhattak. A teljes helyreállítás azonban ennél jóval tovább tarthatott, mivel a tartalék rendszer javítására az előzetes becslések szerint legalább további 13 órára volt szükség.

A három érintett repülőtér New York térségének legfontosabb légiközlekedési csomópontjai közé tartozik, ezért a leállás nemcsak a helyi járatokat érintette, hanem az Egyesült Államok más részein is jelentős késéseket és fennakadásokat okozott.

A meghibásodás pontos körülményeit még vizsgálták, így egyelőre azt sem tudni, mikor szakadt el a tartalék rendszerhez tartozó optikai kábel.