Több ezren rekedtek a repülőtereken: két hét alatt másodjára omlik össze a brit légi közlekedés

Műszaki hiba bénította meg hétfőn a brit légiforgalmi irányítást. Két héten belül ez már a második ilyen eset, ami újabb káoszt okozott a repülőtereken, és ismét felerősítette a szervezet vezetőjének lemondását követelő hangokat.

Két hét alatt kétszer omlott össze a brit légiforgalmi irányítás - utasok ezrei vártak a repülőtereken

otó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Ismét kitört a káosz a brit légi közlekedésben

Bár a NATS, korábbi nevén National Air Traffic Services, közölte, hogy a skóciai Prestwickben található központjukban fellépő hibát már elhárították, a következmények valószínűleg legalább a hétfői nap hátralévő részében érezhetőek lesznek: a Skóciába, Észak-Írországba és Észak-Angliába tartó, valamint onnan induló járatokat törölték vagy késnek.

Együttműködünk a repülőterekkel és a légitársaságokkal, hogy a biztonsági szabályozásokat a lehető leggyorsabban feloldjuk, és minimálisra csökkentsük a további fennakadásokat

- áll a szervezet közleményében.

A NATS hangsúlyozta, hogy a mostani leállás független attól a szoftverhibától, amely két héttel ezelőtt több mint 2000 Nagy-Britanniába érkező és onnan induló járat törléséhez vezetett. Az akkori káosz miatt már így is sokan követelték Martin Rolfe vezérigazgató távozását.

A korábbi leállásról pénteken közzétett jelentésben a NATS azt írta, hogy a járatok törlése mögött a Nemzeti Légtérrendszer (National Airspace System) szoftverhibája állt. Ez a rendszer osztja ki azokat a kódokat, amelyek alapján a légiforgalmi irányítók azonosítani tudják a járatokat a radaron.

A NATS szerint a korábbi, országos szintű leállással ellentétben hétfőn a Manchestertől délre fekvő repülőterek - beleértve a londoniakat is - nagyrészt érintetlenek maradtak. A Cirium légiközlekedési elemző cég adatai szerint a Manchester, a Belfast International, az Edinburgh és a George Best Belfast City repülőtereken alakult ki a legnagyobb káosz.

Kiakadtak a légitársaságok a repülőterek leállása miatt

A légitársaságok és a repülőterek döbbenten fogadták a brit légiforgalmi irányítást érintő újabb műszaki problémát, és azonnali intézkedéseket követelnek.

A Ryanair különösen hangosan tiltakozott: közlésük szerint várhatóan több mint 25 000 utasuk szembesül menetrendi változásokkal a hiba miatt. Hozzátették, hogy a NATS vezérigazgatójának azonnal le kellene mondania, vagy Heidi Alexander közlekedési miniszternek kellene menesztenie őt.

Martin Rolfe sorozatos rendszerhibák, ismétlődő utasforgalmi káoszok és a hatékony tartalékrendszer kiépítésének teljes kudarca mellett elnökölt. Ami sok, az sok. Martin Rolfe-nak még ma le kell mondania

- nyilatkozta Neal McMahon, a Ryanair operatív igazgatója.