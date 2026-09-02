Csendháborítás miatt mentek ki a rendőrök, fegyverrel várta őket egy részeg férfi

Hétfő reggel riasztották a rendőrséget az ausztriai Spielberg egyik lakóházához, mert egy 67 éves férfi hangosan hallgatta a zenét. A rendőrök hiába kopogtak és csengettek, ezért az épület másik oldaláról, egy nyitott ablakon keresztül szóltak be neki, hogy halkítsa le a zenét – írta meg a Krone.at.

Fegyverrel fogadta házában a kiérkező rendőröket egy részeg férfi Ausztriában. Több lőfegyver is birtokában volt (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Fegyverrel várta a rendőröket egy részeg férfi Ausztriában

Ekkor vették észre, hogy a részeg férfi egy revolvert tart a kezében. Felszólították, hogy tegye le a fegyvert, ő azonban ehelyett a rendőrökre célzott és meghúzta a ravaszt. A revolver szerencsére üres volt, így senki sem sérült meg.

A rendőrség biztosította az épületet, majd a Cobra különleges egysége elfogta a férfit. Az alkoholszondás vizsgálat 1,3 ezrelékes értéket mutatott. A lakásban egy másik lőfegyvert is találtak. Az egyik pisztolyt a férfi jogszerűen tartotta, a másik feltehetően illegálisan volt nála. Később beismerte tettét, amelyet „teljes ostobaságnak” nevezett. Jelenleg őrizetben van, és fegyvertartási tilalmat is elrendeltek vele szemben.

„Neked nincs apád” - munkáscipővel lépett a gyermek fejére a nevelőapa

A hatóságokhoz fordult segítségért egy édesanya, miután a férje rendszeresen bántalmazta őt és a korábbi kapcsolatából született lányát is. A férfi bántó szavakkal illette a nevelt gyermekét, de olyan is előfordult, hogy a munkáscipőjével rálépett a fejére. Az agresszív férfi továbbá a gyermekek szeme láttára ütötte arcon az anyát. A nő végül az illetékes járásbíróságon azt kérte, a bíróság rendelje el a férfi távoltartását.