Saját anyja jelentette fel a részeg YouTubert, aki vezetés közben élőzött - videó

Nemcsak részegen ült volán mögé, hanem még élőben is közvetített a YouTube-on egy floridai férfi. A 37 éves Thomas Leiningerre végül az édesanyja hívta rá a rendőröket, miután megnézte a videóit, és úgy látta, fia erősen ittas, a felvételeken pedig fenyegető kijelentéseket tesz – olvasható a Dexerto oldalán.

Részegen vezetett és közben élőzött a YouTuber – az anyja hívta rá a rendőröket

Fotó: Testkamerás felvétel/képernyőfotó

Az alkoholszonda nem hazudott

A részeg Leiningert augusztus 23-án tartóztatták le a Florida keleti partján fekvő Vero Beachen. Az anya a felvételek alapján úgy gondolta, hogy fia a Riverside Park környékén lehet, a rendőrök azonban ott nem találták meg. Később egy járőr kiszúrt egy ezüstszínű Chevrolet Tahoe-t, amely szabálytalanul fordult meg. Követte az autót egy benzinkútig, ahol a sofőr kiszállt – és kiderült, hogy Leininger ül a volán mögött.

A rendőrök szerint a férfi dülöngélt, vörös, üveges volt a szeme, és erősen alkoholszagú volt. Amikor megkérdezték tőle, ivott-e, csak annyit mondott:

Csak néhány felest ittam.

A testkamerás felvételen a részegnek tűnő Leininger arról beszélt, hogy nehéz időszakon megy keresztül, és úgy gondolta, az anyja azért hívta ki a rendőröket, hogy megfékezzék.

A járőrök ezután józansági tesztet végeztettek vele.

Egyenes vonalon kellett végigmennie, majd egy lábon megállnia, de a rendőrök szerint még az egyensúlyát sem tudta megtartani.

A férfi a rendőrautóban állítólag már arról beszélt, hogy „egész nap feleseket ivott”.

Az alkoholszonda később 0,151-es, majd 0,154-es értéket mutatott. Leiningert ittas vezetés miatt letartóztatták.