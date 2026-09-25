Most érkezett: Pusztító robbanás történt a világ egyik legismertebb turistanevezetességénél

Nagy erejű robbanás rázta meg péntek reggel Athén történelmi városrészét. A detonáció az Akropolisz közelében történt, egy kétszintes épület összeomlott, és többen megsérültek. A robbanás a Plaka negyedben, az Akropolisz lábánál történt. A görög tűzoltóság közlése szerint egy régi, kétszintes épület a detonáció következtében összeomlott, és a környező házakban is károk keletkeztek – írja a New York Post.
Robbanás Athénban: embereket mentettek ki az Akropolisz közelében
A tűzoltók két nőt mentettek ki az egyik szomszédos épületből. A rendőrség szerint mindkettőjüket kórházba szállították. Helyi sajtóértesülések szerint egy járókelő is könnyebben megsérült a robbanásban.
Egyelőre nem tudni, mi okozta a detonációt.
Robbanás történt egy romániai fegyvergyárban, megsérült egy munkás
Robbanás történt csütörtök reggel a romániai Sadu fegyvergyár pirotechnikai részlegében. Egy 54 éves munkás égési sérüléseket és lábtörést szenvedett, más nem sérült meg.