Robbanás történt egy romániai fegyvergyárban, megsérült egy munkás

A detonáció a Gorj megyei Sadu Mechanikai Üzem egyik műhelyében, munka közben következett be. A gyár tájékoztatása szerint egy ülepítőtartály kiürítésére felszerelt tömlőnél történt a robbanás.

Súlyosan megsérült egy munkás a fegyvergyárban történt robbanásban

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Hatalmas robbanás rázta meg a fegyvergyárat

Az 54 éves dolgozó elsőfokú égési sérüléseket szenvedett, jobb lába pedig eltört. Először a bumbești-i kórházba vitték, majd további ellátásra a Târgu Jiu-i megyei sürgősségi kórházba szállították.

A műhelyben a robbanás pillanatában más alkalmazottak is dolgoztak, de ők nem sérültek meg. A légnyomás ugyanakkor betörte az épület egyik ablakát.

Az üzem érintett részlegében indító robbanóanyagokat gyártanak. A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset pontos okának feltárására.