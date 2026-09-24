Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
robbanás

Robbanás történt egy romániai fegyvergyárban, megsérült egy munkás

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Robbanás történt csütörtök reggel a romániai Sadu fegyvergyár pirotechnikai részlegében. Egy 54 éves munkás égési sérüléseket és lábtörést szenvedett, más nem sérült meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
robbanáségési sérülésműhely

A detonáció a Gorj megyei Sadu Mechanikai Üzem egyik műhelyében, munka közben következett be. A gyár tájékoztatása szerint egy ülepítőtartály kiürítésére felszerelt tömlőnél történt a robbanás.

robbanás
Súlyosan megsérült egy munkás a fegyvergyárban történt robbanásban
Fotó: Pexels

Hatalmas robbanás rázta meg a fegyvergyárat

Az 54 éves dolgozó elsőfokú égési sérüléseket szenvedett, jobb lába pedig eltört. Először a bumbești-i kórházba vitték, majd további ellátásra a Târgu Jiu-i megyei sürgősségi kórházba szállították.

A műhelyben a robbanás pillanatában más alkalmazottak is dolgoztak, de ők nem sérültek meg. A légnyomás ugyanakkor betörte az épület egyik ablakát.

Az üzem érintett részlegében indító robbanóanyagokat gyártanak. A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset pontos okának feltárására.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!