Robbanás történt egy romániai fegyvergyárban, megsérült egy munkás

Robbanás történt csütörtök reggel a romániai Sadu fegyvergyár pirotechnikai részlegében. Egy 54 éves munkás égési sérüléseket és lábtörést szenvedett, más nem sérült meg.
A detonáció a Gorj megyei Sadu Mechanikai Üzem egyik műhelyében, munka közben következett be. A gyár tájékoztatása szerint egy ülepítőtartály kiürítésére felszerelt tömlőnél történt a robbanás.
Hatalmas robbanás rázta meg a fegyvergyárat
Az 54 éves dolgozó elsőfokú égési sérüléseket szenvedett, jobb lába pedig eltört. Először a bumbești-i kórházba vitték, majd további ellátásra a Târgu Jiu-i megyei sürgősségi kórházba szállították.
A műhelyben a robbanás pillanatában más alkalmazottak is dolgoztak, de ők nem sérültek meg. A légnyomás ugyanakkor betörte az épület egyik ablakát.
Az üzem érintett részlegében indító robbanóanyagokat gyártanak. A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset pontos okának feltárására.
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