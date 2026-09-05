Hatalmas robbanás rázott meg egy katonai laktanyát, számos halálos áldozata lehet a tragédiának

Legalább két ember meghalt egy bolíviai katonai laktanyában történt robbanásban, a hatóságok azonban attól tartanak, hogy az áldozatok száma ennél jóval magasabb lehet.

Robbanás Bolíviában: többen meghaltak, 58-an megsérültek egy katonai laktanyában Fotó: unsplash.com

Robbanás Bolíviában: többen meghaltak, 58-an megsérültek egy katonai laktanyában

Ernesto Justiniano bolíviai védelmi miniszter közlése szerint legalább 58 ember megsérült, amikor pénteken helyi idő szerint 14 óra 30 perc körül pirotechnikai eszközök robbantak fel egy tüzérezrednek otthont adó laktanyában.

Rita Nebraska egészségügyi tisztviselő a helyi televíziónak azt mondta, hogy a La Paztól mintegy 30 kilométerre fekvő Viachában történt robbanásnak a feltételezések szerint 10–15 halálos áldozata is lehet – írja a Reuters.

A rendőrség tájékoztatása szerint több tucat környékbeli ház megrongálódott, a robbanás ereje főként az ablakokat törte be. A mentőegységek jelenleg is átkutatják a romokat.

A hatóságok további robbanások veszélyére figyelmeztettek. Nebraska arra kérte a lakosságot, hogy senki ne közelítse meg 150 méternél jobban a katonai létesítményt.

Roger Roca rendőrségi szóvivő az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a laktanyában tűzijátékokat is tároltak. Egyelőre vizsgálják, pontosan mi okozta a robbanást. Viacha vezetése háromnapos gyászt rendelt el a tragédia miatt – írja a BBC.