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robbanás

Egymás után robbantak a rakéták egy katonai lőszerraktárban – elképesztő felvételek terjednek az interneten

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Pusztító tűz, káosz és egymást követő detonációk rázták meg a környéket. Riasztó felvételek terjednek a robbanásokról, amelyek egy szíriai katonai lőszerraktárban történtek.
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robbanáskatonai lőszerraktárbanSzíriarakéta

Hatalmas robbanások ráztak meg hétfő hajnalban egy szíriai katonai lőszerraktárt Aleppótól délre, al-Eis közelében. A brutális detonációkról videók is készültek: a felvételeken hatalmas lángok és egymást követő robbanások láthatók.

Robbanások voltak egy szíriai katonai lőszerraktárban
Robbanások voltak egy szíriai katonai lőszerraktárban Fotó: Screenshot Forrás: YouTube/Al Jazeera English

Robbanások voltak egy szíriai katonai lőszerraktárban

A robbanásokban legalább négy ember megsérült. A mentők és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, munkájukat azonban jelentősen nehezítették a folyamatos detonációk. Az Al Jazeera helyszíni tudósítója szerint a robbanások több kilométeres távolságból is hallhatók voltak. Egy aleppói lakos arról számolt be, hogy egy hatalmas detonáció után felment a tetőre, ahonnan nagy lángokat látott a távolban.

A hatóságok lezárták a robbanások helyszínére vezető utakat, Aleppó kormányzója pedig arra kérte a lakosságot, hogy egyelőre maradjon otthon. A kórházakat, a mentőket és a sürgősségi egységeket teljes készültségbe helyezték. A robbanások oka egyelőre nem ismert.

 

Terrortámadás: robbanóanyaggal megrakott autó hajtott a tömegbe, rengeteg az áldozat

A támadás a pakisztáni Hajber-Pahtunhva tartományban fekvő Kohat városában történt pénteken, helyi idő szerint 13 óra 15 perc körül. A mecsetben éppen a pénteki ima zajlott, amikor egy robbanóanyaggal megrakott jármű a rendőrségi komplexum bejáratának csapódott - írja a BBC.

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