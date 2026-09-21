Egymás után robbantak a rakéták egy katonai lőszerraktárban – elképesztő felvételek terjednek az interneten

Hatalmas robbanások ráztak meg hétfő hajnalban egy szíriai katonai lőszerraktárt Aleppótól délre, al-Eis közelében. A brutális detonációkról videók is készültek: a felvételeken hatalmas lángok és egymást követő robbanások láthatók.

Robbanások voltak egy szíriai katonai lőszerraktárban Fotó: Screenshot Forrás: YouTube/Al Jazeera English

Robbanások voltak egy szíriai katonai lőszerraktárban

A robbanásokban legalább négy ember megsérült. A mentők és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, munkájukat azonban jelentősen nehezítették a folyamatos detonációk. Az Al Jazeera helyszíni tudósítója szerint a robbanások több kilométeres távolságból is hallhatók voltak. Egy aleppói lakos arról számolt be, hogy egy hatalmas detonáció után felment a tetőre, ahonnan nagy lángokat látott a távolban.

A massive explosion at an ammo depot in Aleppo, Syria occurred earlier, with the Syrian government saying the explosion was due to an accident. At the time of writing, all reports that the Israelis conducted a strike on the depot are false. pic.twitter.com/QW7wIT61Zu — OSINTdefender (@sentdefender) September 20, 2026

A hatóságok lezárták a robbanások helyszínére vezető utakat, Aleppó kormányzója pedig arra kérte a lakosságot, hogy egyelőre maradjon otthon. A kórházakat, a mentőket és a sürgősségi egységeket teljes készültségbe helyezték. A robbanások oka egyelőre nem ismert.