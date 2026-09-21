Egymás után robbantak a rakéták egy katonai lőszerraktárban – elképesztő felvételek terjednek az interneten

Hatalmas robbanások ráztak meg hétfő hajnalban egy szíriai katonai lőszerraktárt Aleppótól délre, al-Eis közelében. A brutális detonációkról videók is készültek: a felvételeken hatalmas lángok és egymást követő robbanások láthatók.
Robbanások voltak egy szíriai katonai lőszerraktárban
A robbanásokban legalább négy ember megsérült. A mentők és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, munkájukat azonban jelentősen nehezítették a folyamatos detonációk. Az Al Jazeera helyszíni tudósítója szerint a robbanások több kilométeres távolságból is hallhatók voltak. Egy aleppói lakos arról számolt be, hogy egy hatalmas detonáció után felment a tetőre, ahonnan nagy lángokat látott a távolban.
A hatóságok lezárták a robbanások helyszínére vezető utakat, Aleppó kormányzója pedig arra kérte a lakosságot, hogy egyelőre maradjon otthon. A kórházakat, a mentőket és a sürgősségi egységeket teljes készültségbe helyezték. A robbanások oka egyelőre nem ismert.
Terrortámadás: robbanóanyaggal megrakott autó hajtott a tömegbe, rengeteg az áldozat
A támadás a pakisztáni Hajber-Pahtunhva tartományban fekvő Kohat városában történt pénteken, helyi idő szerint 13 óra 15 perc körül. A mecsetben éppen a pénteki ima zajlott, amikor egy robbanóanyaggal megrakott jármű a rendőrségi komplexum bejáratának csapódott - írja a BBC.