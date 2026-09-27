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brit légibázis

Öt embert vettek őrizetbe robbanóanyagok miatt egy brit légibázisnál

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Fegyveres rendőrök állítottak meg három gyanús furgont a brit Fairford légibázis közelében. Öt embert őrizetbe vettek, miközben a közeli Whelford jelentős részét kiürítették.
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brit légibázisvisszaélésrobbanószerkezet

Öt embert vettek őrizetbe vasárnap az egyik brit légitámaszpont közelében robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával.

Robbanóanyagok
Robbanóanyagok miatt csaptak le öt emberre egy brit légibázisnál
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Őrizetbe vételek és evakuálás egy brit légibázis közelében

Mint arról beszámoltunk, a nap folyamán a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében fekvő Whelford község jelentős részét, és a lakosságot a helyi szabadidőközpontban helyezték el.

Richard Ocone, a területileg illetékes Gloucestershire megyei rendőrség főparancsnok-helyettese vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján elmondta:

az akció előzményeként bejelentés érkezett arról, hogy az amerikai légierő által használt brit légitámaszpont felé három „gyanús” furgon halad.

Gloucestershire Constabulary assistant chief constable Richard Ocone speaks to the media near RAF Fairford base in Fairford, south-west England on September 27, 2026, as UK counter-terrorism police investigate an incident near the base in the village of Whelford. British police on September 27 declared a major incident and evacuated villagers living near a base used by the US air force after arresting several men on suspicion of explosives offences. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Ocone szerint a járműveket fegyveres rendőrök állították meg, és a furgonokban utazó öt embert a robbanóanyagokkal elkövetett visszaélést szankcionáló törvény megsértésének gyanújával őrizetbe vették.

 

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