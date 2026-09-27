Öt embert vettek őrizetbe robbanóanyagok miatt egy brit légibázisnál

Öt embert vettek őrizetbe vasárnap az egyik brit légitámaszpont közelében robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával.

Robbanóanyagok miatt csaptak le öt emberre egy brit légibázisnál

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Őrizetbe vételek és evakuálás egy brit légibázis közelében

Mint arról beszámoltunk, a nap folyamán a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében fekvő Whelford község jelentős részét, és a lakosságot a helyi szabadidőközpontban helyezték el.

Richard Ocone, a területileg illetékes Gloucestershire megyei rendőrség főparancsnok-helyettese vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján elmondta:

az akció előzményeként bejelentés érkezett arról, hogy az amerikai légierő által használt brit légitámaszpont felé három „gyanús” furgon halad.

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Ocone szerint a járműveket fegyveres rendőrök állították meg, és a furgonokban utazó öt embert a robbanóanyagokkal elkövetett visszaélést szankcionáló törvény megsértésének gyanújával őrizetbe vették.