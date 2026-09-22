Rejtélyes robbanóeszközt találhattak a hatóságok, kiürítették a környéket

Feltételezett, fel nem robbant robbanóeszközt találtak a vízben az angliai Falmouth kikötőjénél. A hatóságok két közeli házat kiürítettek, a helyszín körül pedig 150 méteres biztonsági zónát alakítottak ki.
A robbanóeszközt a dokk területén fedezték fel. A lezárás a szárazföldre és a vízre egyaránt kiterjed, a rendőrség pedig arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak távol a környéktől.
Rejtélyes robbanóeszköz került elő a kikötő vizéből
A parti őrség a hajósokat is figyelmeztette, hogy ne közelítsék meg a kikötő érintett részét. A robbanóeszközök hatástalanítására szakosodott tűzszerészeket a helyszínre rendelték, hogy megvizsgálják a tárgyat.
Az intézkedésben a devoni és cornwalli rendőrség mellett a tűzoltóság, a kikötői hatóság és a révkapitányság is részt vesz.
A rendőrség közölte, egyelőre semmi sem utal arra, hogy a kijelölt biztonsági zónán kívül is veszély fenyegetné a lakosságot. A vizsgálat folyamatban van.
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