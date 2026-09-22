Rejtélyes robbanóeszközt találhattak a hatóságok, kiürítették a környéket

A robbanóeszközt a dokk területén fedezték fel. A lezárás a szárazföldre és a vízre egyaránt kiterjed, a rendőrség pedig arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak távol a környéktől.

A robbanóeszköz a dokk területén volt, a rendőrség óvatosságra intette a lakosságot / Fotó: unsplash.com

Rejtélyes robbanóeszköz került elő a kikötő vizéből

A parti őrség a hajósokat is figyelmeztette, hogy ne közelítsék meg a kikötő érintett részét. A robbanóeszközök hatástalanítására szakosodott tűzszerészeket a helyszínre rendelték, hogy megvizsgálják a tárgyat.

BREAKING🚨Bomb squad deployed as ‘unexploded device’ found in water at UK dockyard sparks home evacuationshttps://t.co/2wEIGENeH6 — GB News (@GBNEWS) September 21, 2026

Az intézkedésben a devoni és cornwalli rendőrség mellett a tűzoltóság, a kikötői hatóság és a révkapitányság is részt vesz.

A rendőrség közölte, egyelőre semmi sem utal arra, hogy a kijelölt biztonsági zónán kívül is veszély fenyegetné a lakosságot. A vizsgálat folyamatban van.