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kikötő

Rejtélyes robbanóeszközt találhattak a hatóságok, kiürítették a környéket

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Feltételezett, fel nem robbant robbanóeszközt találtak a vízben az angliai Falmouth kikötőjénél. A hatóságok két közeli házat kiürítettek, a helyszín körül pedig 150 méteres biztonsági zónát alakítottak ki.
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kikötőrejtélyes robbanóeszközrendőrség

A robbanóeszközt a dokk területén fedezték fel. A lezárás a szárazföldre és a vízre egyaránt kiterjed, a rendőrség pedig arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak távol a környéktől.

A robbanóeszköz a dokk területén volt, a rendőrség óvatosságra intette a lakosságot
A robbanóeszköz a dokk területén volt, a rendőrség óvatosságra intette a lakosságot / Fotó: unsplash.com

Rejtélyes robbanóeszköz került elő a kikötő vizéből

A parti őrség a hajósokat is figyelmeztette, hogy ne közelítsék meg a kikötő érintett részét. A robbanóeszközök hatástalanítására szakosodott tűzszerészeket a helyszínre rendelték, hogy megvizsgálják a tárgyat.

Az intézkedésben a devoni és cornwalli rendőrség mellett a tűzoltóság, a kikötői hatóság és a révkapitányság is részt vesz.

A rendőrség közölte, egyelőre semmi sem utal arra, hogy a kijelölt biztonsági zónán kívül is veszély fenyegetné a lakosságot. A vizsgálat folyamatban van.

 

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