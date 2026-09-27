Robbanószerek után kutatnak, kiürítették a brit légitámaszpont környékét

A területileg illetékes Gloucestershire megyei rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint több embert őrizetbe vettek a robbanószerekkel elkövetett visszaélést szankcionáló törvény megsértésének gyanújával, a brit hadsereg különlegesen kiképzett tűzszerész egységei mindeközben megkezdték számos jármű átvizsgálását.
A rendőrség beszámolója szerint a vizsgálati helyszín köré kordont vontak, de a tájékoztatásban úgy fogalmaznak, hogy a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni.
A brit királyi légierő (RAF) fairfordi bázisát jórészt az amerikai légierő használja, és ez az egyetlen olyan nagy-britanniai támaszpont, amely képes B-52-es, illetve B-1-es és B-2-es hadászati bombázók fogadására.
Az iráni konfliktus február végi kezdete után számos B-52-es és B-1 Lancer stratégiai nehézbombázó szállt le Fairfordon, és bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe.
Amerikai bombázók is használják a fairfordi bázist
London annak idején komoly konfliktusba keveredett az Egyesült Államokkal, miután Keir Starmer akkori brit miniszterelnök egyértelműen kizárta a brit fegyveres erők csatlakozását az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletekhez, és a konfliktus első napjaiban a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai légierőnek.
Donald Trump amerikai elnök rendkívül erőteljes és nyilvános bírálatai nyomán London nem sokkal később feloldotta a brit támaszpontok használatának tilalmát, azzal a kikötéssel, hogy ezeknek a támaszpontoknak a használata szigorúan csak olyan védelmi célokra korlátozódhat, amelyekben a felek előzetesen megállapodnak.
Starmer - aki júliusban távozott a kormányzó brit Munkáspárt éléről és a miniszterelnöki tisztségből - a tilalom feloldását bejelentő márciusi alsóházi felszólalásában az Irán ellen indított amerikai-izraeli hadműveletek jogi megalapozottságát is megkérdőjelezte, és kijelentette, hogy "kizárólag a levegőből nem lehet rendszerváltást elérni" Iránban – írja az MTI.
A támaszpontok használata körüli brit-amerikai feszültség kiéleződése nyomán Donald Trump többször is éles hangvételű nyilatkozatokban bírálta Starmert; egy sajtótájékoztatóján - a második világháborús brit miniszterelnökre utalva - az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Keir Starmer "nem egy Winston Churchill".
Kivonult a rendőrség: robbanószerkezetet találtak Galambos Lajos birtokán
Második világháborús robbanószerkezetre talált rá kutyasétáltatás közben Lagzi Lajcsi. Galambos Lajos a boldogasszonypusztai birtokán található kiszáradt tómederben bukkant rá a még mindig éles bombára, majd értesítette a rendőrséget.