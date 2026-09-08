Robotok tüntettek a mesterséges intelligencia ellen Lengyelországban – videó

Zászlókat lengető humanoid és négylábú robotok demonstráltak hétfőn a lengyel Digitális Ügyek Minisztériuma előtt, ahol a mesterséges intelligencia munkahelyi alkalmazásának szabályozását követelték – számolt be az AFP nyomán az Agerpres.

Robotok vonultak fel a lengyel Digitális Ügyek Minisztériuma előtt

Fotó: SERGEI GAPON / AFP

A felvonuláson két lábon járó humanoid robotok és kutyákra emlékeztető négylábú gépek is részt vettek. A robotok zászlókkal vonultak, miközben a hangszórókból a munkahelyek védelmét és a mesterséges intelligencia szabályozását sürgető jelszavak szóltak.

Az egyik részt vevő humanoid robot, az Agibot A3 az AFP-nek azt mondta, jelenlétükkel azt akarják megmutatni, hogy a technológia már nem a jövő, hanem a jelen része.

A demonstrációt a Demokratism nevű kezdeményezés szervezte. A szervezet társadalmi párbeszédet sürget a mesterséges intelligencia által felgyorsított automatizáció társadalmi és gazdasági következményeiről.

Grzegorz Kulis, a demonstráció szervezője szerint elsősorban azt szeretnék napirendre tűzni, hogy a humanoid robotok és a mesterséges intelligencia milyen mértékben válthatják ki az embereket a tudásalapú szakmákban.

Kulis arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben egy robot az emberi munkaerőnél többszörösen hatékonyabban és olcsóbban képes elvégezni egy feladatot, a vállalatok számára egyre vonzóbbá válhat az automatizáció.

A szakember egy robotikai vállalat informatikai igazgatója, emellett egy munkaerő-közvetítő ügynökség vezérigazgatója. Korábban a lengyel Család-, Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium munkaerőpiaci tanácsának is tagja volt. Kulis szerint aggasztó a technológiai átalakulás sebessége, amely hosszabb távon a munkára épülő társadalmi berendezkedésre is hatással lehet.

Lengyelországban júliusban Karol Nawrocki államfő aláírta az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének, az AI Actnek a lengyelországi végrehajtását célzó jogszabályt. A szabályozás egy nemzeti hatóság létrehozásáról is rendelkezik, amely az uniós mesterségesintelligencia-szabályok alkalmazását és betartását felügyeli.