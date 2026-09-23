Óriásróka költözött a pozsonyi erdőbe

Nyolc méter magas, fából készült róka lett a Pozsony feletti Kamzík kirándulóhely felújított játszóterének fő látványossága. A gyerekek lépcsőkön, létrákon és mászófalakon juthatnak be az építmény belsejébe, majd két csúszdán távozhatnak.
A Šantisko nevű játszótér 3600 négyzetméteren terül el. Az óriási róka mellett mászóhálók, hinták, kötélpálya, alagutak és egyensúlyozó elemek is várják a különböző korosztályú gyerekeket.
Hatalmas róka bújik meg a Pozsony környéki erdőben
A város szerint a korábbi játékok elhasználódtak, ezért teljes felújításra volt szükség. Az új játszóteret úgy tervezték meg, hogy illeszkedjen az erdei környezethez, ezért elsősorban fát használtak. Egyes elemek helyben kitermelt faanyagból készültek.
A beruházásban Pozsony városa, a városi erdészet és a Pozsonyi Metropolitán Intézet is részt vett. A tervezők olyan játszóteret akartak létrehozni, amely nem különálló játékok gyűjteménye, hanem a környező táj szerves része.
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