Óriásróka költözött a pozsonyi erdőbe

A Šantisko nevű játszótér 3600 négyzetméteren terül el. Az óriási róka mellett mászóhálók, hinták, kötélpálya, alagutak és egyensúlyozó elemek is várják a különböző korosztályú gyerekeket.

Létrák és csúszdák rejtőznek a nyolcméteres róka testében.

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Hatalmas róka bújik meg a Pozsony környéki erdőben

A város szerint a korábbi játékok elhasználódtak, ezért teljes felújításra volt szükség. Az új játszóteret úgy tervezték meg, hogy illeszkedjen az erdei környezethez, ezért elsősorban fát használtak. Egyes elemek helyben kitermelt faanyagból készültek.

A beruházásban Pozsony városa, a városi erdészet és a Pozsonyi Metropolitán Intézet is részt vett. A tervezők olyan játszóteret akartak létrehozni, amely nem különálló játékok gyűjteménye, hanem a környező táj szerves része.