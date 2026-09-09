Saját rokonai rabolták el a nőt, mert nem tetszett nekik az új párja

Egy 32 éves nőt raboltak el rokonai egy romániai, konstancai vendéglátóhely közeléből, mert nem fogadták el a párkapcsolatát. Testvérét, sógorát és volt párját is őrizetbe vették – adta hírül Maszol.

A saját rokonai kényszerítettek autóba egy 32 éves nőt Romániában, mert nem értettek egyet a párkapcsolatával.

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Autóba kényszerítették a nőt

Az eset szeptember 7-én késő este történt. A 32 éves áldozat jelenlegi párjával volt egy konstancai vendéglátóhely közelében, amikor öt ember – négy férfi és egy nő – egy autóba kényszerítette, majd ismeretlen irányba hajtott vele.

A rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették, a hatóságok pedig rövid időn belül megtalálták a járművet, és a DN 22-es országúton megállították. Az autóban megtalálták az elrabolt nőt és az öt feltételezett elkövetőt.

A nő testvére és volt párja is a gyanúsítottak között

A nyomozás szerint

az emberrablás hátterében az állhatott, hogy az áldozat rokonai ellenezték jelenlegi kapcsolatát. A feltételezett elkövetők között ott volt a nő testvére, a sógora és a volt párja is.

Az 19 és 50 év közötti öt gyanúsítottat 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság valamennyiük esetében 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el. Ellenük személyi szabadság megsértése miatt folyik eljárás.

Nem ez az egyetlen döbbenetes gyermekrablási ügy, amelyről a közelmúltban beszámoltunk. Az Egyesült Államokban három nappal eltűnése után egy 61 éves férfi autójában találtak rá egy 11 éves fiúra.