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Rolex

Luxusóráik alapján szemelte ki a férfiakat – elkábította, majd kifosztotta őket

33 perce
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Floridában vették őrizetbe azt a nőt, aki a gyanú szerint elkábított egy tehetős férfit, majd ellopta annak mintegy 33 millió forint értékű karóráját. A hatóságok további négy, hasonló módszerrel elkövetett ügyben is vizsgálják a nő szerepét.
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RolexFloridalopás

Lynda Mae Crouse-t pénteken vették őrizetbe egy április 12-én történt eset miatt. A TMZ által ismertetett letartóztatási dokumentum szerint a nő a floridai Hallandale Beach egyik klubjában ismerkedett meg későbbi áldozatával.

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Egy Rolex eltűnése miatt vették őrizetbe a nőt
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A férfi és Crouse telefonszámot cseréltek, majd a nő hazament. Később a férfi Ubert küldött érte, hogy vigye el az otthonába, ahol együtt italoztak.

A Rolex dobozának becsukódása volt az utolsó emléke

A férfi elmondása szerint rövid idő elteltével furcsán kezdte érezni magát, rendkívül fáradt lett, majd perceken belül elaludt. Állítása szerint az utolsó dolog, amire emlékezett, a Rolex óráját tartalmazó doboz becsukódásának hangja volt.

Amikor felébredt, Crouse már nem volt a lakásban. A férfi ezután ellenőrizte órája dobozát, amelyből eltűnt a mintegy 33 millió forint értékű Rolex. Ezt követően értesítette a rendőrséget.

Crouse-t rablással és nagy értékű lopással összefüggésben vették őrizetbe, majd a Broward megyei börtönbe szállították.

Több hasonló ügyet is vizsgálnak

A hatóságok szerint a nő további négy, Miami környékén történt esetben is hasonló módszerrel lophatott el értékes karórákat férfiaktól.

Az egyik ügyben az áldozaton végzett toxikológiai vizsgálat zolpidam jelenlétét mutatta ki. A zolpidam egy vényköteles altató, amelyet álmatlanság kezelésére alkalmaznak.

 

 

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