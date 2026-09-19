Luxusóráik alapján szemelte ki a férfiakat – elkábította, majd kifosztotta őket

Lynda Mae Crouse-t pénteken vették őrizetbe egy április 12-én történt eset miatt. A TMZ által ismertetett letartóztatási dokumentum szerint a nő a floridai Hallandale Beach egyik klubjában ismerkedett meg későbbi áldozatával.

Egy Rolex eltűnése miatt vették őrizetbe a nőt

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A férfi és Crouse telefonszámot cseréltek, majd a nő hazament. Később a férfi Ubert küldött érte, hogy vigye el az otthonába, ahol együtt italoztak.

A Rolex dobozának becsukódása volt az utolsó emléke

A férfi elmondása szerint rövid idő elteltével furcsán kezdte érezni magát, rendkívül fáradt lett, majd perceken belül elaludt. Állítása szerint az utolsó dolog, amire emlékezett, a Rolex óráját tartalmazó doboz becsukódásának hangja volt.

Amikor felébredt, Crouse már nem volt a lakásban. A férfi ezután ellenőrizte órája dobozát, amelyből eltűnt a mintegy 33 millió forint értékű Rolex. Ezt követően értesítette a rendőrséget.

Crouse-t rablással és nagy értékű lopással összefüggésben vették őrizetbe, majd a Broward megyei börtönbe szállították.