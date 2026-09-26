Kisgyerekkel a karjában rollerezett, a rendőrök sem hagyták szó nélkül - videó

Egy férfi, egy nő és egy kisgyermek utazott egyszerre egy elektromos rolleren Romániában. A veszélyes jelenetről videó is készült, amely a rendőrséghez is eljutott – adta hírül a Beol.hu.

Elképesztő rolleres jelenetet rögzítettek: Kisgyerekkel a karjában rollerezett a nő.

Fotó: Facebook

Súlyos bírságot kapott a rolleres

A felvételen egy 22 éves férfi vezeti a rollert, mögötte egy nő áll, aki a karjában tartja a kisgyermeket.

A beszámolók szerint megfelelő védőfelszerelést sem viseltek. A nő egyik kezével a gyermeket fogta, a másikkal a férfiba kapaszkodott.

A Mehedinți megyei rendőrség a videó alapján azonosította a Drobeta-Turnu Severinben rollerező férfit. A 22 éves sofőrt végül 2162 lejre, mintegy 170 ezer forintra bírságolták.

Romániában elektromos rollerrel tilos utast szállítani.

A rendőrség korábban külön is figyelmeztetett arra, hogy ilyen járművön ne utazzanak többen, és közúton ne hajtsanak végre veszélyes manővereket. Júniusban Cugirban is megbírságoltak egy rollerezőt, aki egy körülbelül hároméves gyermeket vitt magával.

Kisbabával a hátán száguldott egy rolleres Budaörsön

Magyarországon is rögzítettek már hasonlóan veszélyes esetet.

Budaörsön egy férfi kisbabával a hátán, a felvétel alapján 40–50 km/órás sebességgel közlekedett elektromos rollerrel.

A Bp-i Autósok közössége által közzétett videón a rolleres védőfelszerelésben látható, miközben a kisgyermek egy, a férfi hátára rögzített babahordozóban utazott.

Pár napja azt is megírtuk, hogy a motoros rollerek által okozott sérüléses balesetek száma egyre nő, ennek ellenére idén visszaesett az ilyen járművekre kötött kötelező biztosítások iránti kereslet.