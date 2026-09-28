Vasárnap este RO-Alert lakossági riasztást adtak ki a romániai Tulcea megye északi részére, miután a védelmi minisztérium (MApN) az ukrán határ közelében egy idegen légi célpontot azonosított.

Felszállt egy vadászgép Romániában: ismét drón lépett be az ország légterébe. (Képünk illusztráció) Fotó: Twitter/X

Ismét drónt észleltek Románia légterében

A hadsereg radarrendszere először az ukrán oldalon, Chilia Veche településtől északra észlelte az eszközt. Ezt követően a Román Légierő két F–16-os vadászgépe is felszállt a 86-os Borcea légibázisról, hogy folyamatosan kövesse a helyzetet.

A Nemzeti Katonai Parancsnokság Központja azonnal értesítette a katasztrófavédelmet, így a lakosság figyelmeztetésére 20:35-kor kiküldték a RO-Alert üzenetet. Az idegen légi eszköz Ceatalchioi térségében lépett be a román légtérbe, végighaladt a határ mentén, majd körülbelül 10 perc elteltével, Somova település közelében eltűnt a radarokról.

A Tulcea Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőséghez (ISU) a riasztást követően három lakossági hívás érkezett: a bejelentők a vadászgépek hangjára lettek figyelmesek, és a helyzetről kértek tájékoztatást.

A légi veszély elmúltával a riadó 22:05-kor hivatalosan is véget ért. Hétfő reggel a védelmi minisztérium szakértői csoportja a helyszínre utazik, hogy alaposan átvizsgálja az érintett területet - írta a Maszol.

Nem ez volt az első ilyen eset

Mint arról korábban beszámoltunk, lezuhant egy drón szeptermber 12-én Románia északkeleti részén, a Suceava megyei Botosenita Mare település térségében. A drón becsapódásának helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 centiméter mély kráter keletkezett, de szerencsére senki sem sérült meg.