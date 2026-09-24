Rejtélyes biztonsági incidens miatt fordult vissza a Ryanair járata

Alig negyedórával a felszállás után visszafordult a Ryanair egyik Dublinba tartó járata. A pilóta súlyos biztonsági jelzést adott le, ezért a Boeing 737-es megszakította útját, és visszatért Portóba – írja a The Independent.

A Ryanair Porto és Dublin között közlekedő járata biztonsági incidens miatt fordult vissza. A pilóta eltérítésre utaló vészjelzést adott le (Illusztráció)

Fotó: ED JONES / AFP

Az FR7073-as járat szeptember 22-én este 10.55-kor szállt fel a Francisco Sá Carneiro repülőtérről. A gép már a portugál–spanyol határ közelében járt, amikor hirtelen megfordult, és visszaindult Portó felé. Az Air Live szerint a kapitány a 7500-as transzponderkódot állította be, amelyet repülőgép-eltérítés vagy a pilótafülkébe történő jogellenes behatolás veszélyének jelzésére használnak.

Eltérítésre utaló vészjelzést adott le a Ryanair járata

A kód azonnal figyelmezteti a légiforgalmi irányítást és a biztonsági szolgálatokat, hogy a fedélzeten súlyos probléma lehet. Később azonban kiderült, hogy nem történt gépeltérítés.

A Ryanair közlése szerint téves biztonsági riasztás miatt fordult vissza a járat. A légitársaság azt nem részletezte, mi váltotta ki a riasztást, és miért használták a 7500-as kódot.

A Boeing körülbelül 35 perccel a felszállás után landolt ismét Portóban. A helyzetet rövid idő alatt rendezték, majd a gép újra elindult Dublin felé. Az utasok végül két óra 33 perces késéssel érkeztek meg Írországba.