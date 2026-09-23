Érdemes lesz időben elindulni a repülőtérre: szigorít a Ryanair

A feladott poggyásszal utazóknak a szokásosnál is tudatosabban kell tervezniük a repülőtérre érkezést. November 10-től a Ryanair az indulás előtt pontosan egy órával lezárja a poggyászfeladást. Ez komoly változást jelent az eddigi gyakorlathoz képest: ha egy járat például 7:00-kor indul, a bőröndöt legkésőbb 6:00-ig le kell adni.

Szigorít a poggyászfeladáson a Ryanair (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Szigorít a poggyászfeladáson a Ryanair

Fontos tudni, hogy a légitársaság szigorúan veszi az új határidőt: ha valaki közlekedési fennakadás vagy a hosszú sorok miatt lekési a 60 perces limitet, a Ryanair nem veszi át a csomagját.

A repülőtéri utasfelvétel és poggyászfeladás a menetrend szerinti indulás előtt 60 perccel fog zárulni (a jelenlegi 40 perc helyett), hogy az utasoknak több idejük legyen átjutni a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen és az útlevél-ellenőrzésnél.

- indokolta oldalán a légitársaság.

A Ryanair ezzel biztosítja azt, hogy minden utas időben odaérjen a kapujához, ne pedig egy sorban állva nézze, ahogy gépe felszáll nélküle. Természetesen mindez nem vonatkozik azokra, akik csak kézipoggyásszal utaznak, azaz nem adnak fel bőröndöt.

A légitársaság összességében azt javasolja, hogy legalább 2 órával a gépük indulása előtt érjenek ki az utasok a repülőterekre.

Érkezik az önkiszolgáló poggyászfeladás

A szigorítással párhuzamosan a Ryanair technológiai fejlesztésekkel igyekszik pörgetni a repülőtéri folyamatokat. A tervek szerint 2026 őszéig a legtöbb repülőtéren bevezetik az önkiszolgáló poggyászfeladást.

Az új rendszerben az utasok saját maguk nyomtathatják ki a poggyászcímkét, és egy automata segítségével, sorban állás nélkül adhatják fel a bőröndjüket. Bár ez a digitális átállás jelentősen gyorsítja majd az ügyintézést, a szabály alól nem ad felmentést: a 60 perces leadási határidő az automaták használata esetén is érvényes marad.