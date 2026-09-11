Azt állítja, kiszippantotta a légáramlat – cáfolja az utas beszámolóját a Ryanair vezére

A Ryanair kész bíróságon is vitatni annak az utasnak az állításait, aki szerint részben kiszippantotta a gépből a hirtelen nyomáscsökkenés, miután egy letört hajtóműlapát betörte a mellette lévő ablakot. A légitársaság vezérigazgatója szerint az utas valóban az ablak felé sodródott, de semmilyen testrésze nem került ki a gépből – írja az angol Metro.

Michael O'Leary, a Ryanair fapados légitársaság vezérigazgatója szerint nem igaz az utas beszámolója

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Michael O’Leary, a Ryanair ír fapados légitársaság vezérigazgatója továbbra is vitatja Ljubisa Karović beszámolóját, aki szerint a mellette lévő ablak kitörésekor az arcának egy része is a gépen kívülre került a hirtelen nyomásvesztés következtében.

Minden bizonnyal a légáramlat az ablak felé rántotta, de nem volt félig kint a gépből

– mondta O’Leary.

A vezérigazgató elismerte, hogy Karovićot „nagyon drámai körülmények között” rántotta az ablak felé a nyomáscsökkenés, és sérüléseket is szenvedett, szerinte azonban a bekapcsolt biztonsági öv nem engedte volna, hogy az utas kizuhanjon a gépből.

A felesége szerint félig kint volt a gépből

Karović korábban a Guardiannak azt mondta, hogy elvesztette az eszméletét, miután a mellette lévő ablak kitört. Egy utastársa először egy táskával próbálta eltorlaszolni a nyílást, de azt kiszippantotta a levegő. Ezután egy nagyobb bőrönddel sikerült betömni a lyukat.

A férfi felesége, Svetlana Grković pedig azt állította, hogy férjét félig a gépen kívül látta, miközben a járat mintegy 5500 méteres magasságban repült.

O’Leary szerint azonban erősen elrugaszkodott a valóságtól az az állítás, hogy Grković a lábánál fogva mentette meg férjét, hiszen a nő három sorral mögötte ült.

Karović súlyos kézsérülést szenvedett, és napokat töltött kórházban, ahol egy ideig beszélni sem tudott.

A Malta Air által üzemeltetett 1879-es járat incidensét jelenleg is vizsgálják az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) és a görög hatóságok. A Thesszalonikiből Memmingenbe tartó gépen több utas oxigénmaszkot vett fel, miután a nyomáscsökkenést követően azok leestek a fejük fölötti panelekből.

Madár ütközhetett a Ryanair-gép hajtóművével

A vizsgálat egyik fontos kérdése, hogy mi okozta a hajtómű egyik ventilátorlapátjának törését.

Az is felmerült, hogy a sérülést egy madárral való ütközés okozhatta, ugyanis állatmaradványokat találtak a hajtóműben.

O’Leary közben jelezte, hogy a Ryanair bíróságon fogja megvédeni álláspontját. Szerinte Karovićnak „egy nagyon izgága görögországi ügyvédje van”, aki csoportos pert és több millió fontos kártérítést emleget.

Nem fog milliókat és milliókat kapni, és szerintünk csoportos pernek sincs jogalapja

– jelentette ki a Ryanair vezére.