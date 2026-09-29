Világrekordot döntött egy 11 éves kislány – történelmet írt elképesztő teljesítményével

A mindössze 11 éves Bodhana Sivanandan olyan rekordot állított fel, amelyre korábban még egyetlen játékos sem volt képes ilyen fiatalon. A brit sakkzseni megszerezte a női nagymesteri címet, miközben már a következő nagy cél, a nemzetközi mesteri cím felé is komoly lépést tett – írja a BBC.

Bodhana Sivanandan 11 évesen lett női nagymester. A sakkzseni a sakkolimpián újabb rekordot döntött, és már a nemzetközi mesteri cím felé halad Fotó: XAVIER DUARTE / Middle East Images

Bodhana Sivanandan 11 évesen lett női sakknagymester

A londoni sakktehetség az üzbegisztáni Szamarkandban rendezett 46. sakkolimpián szerezte meg a női nagymesteri címhez szükséges harmadik normáját. Bodhana Sivanandan Anglia első tábláján játszotta végig mind a 11 fordulót, és nyolc ponttal zárta a tornát.

A sakkzseni már korábban átlépte a női nagymesteri címhez szükséges 2300-as Élő-pontszámot, így a sakkolimpián megszerzett harmadik norma után hivatalosan is megkapta a WGM-címet. Ezzel megdöntötte Kateryna Lagno rekordját, aki 12 évesen lett női nagymester. Sivanandan ugyanakkor nem akar megállni: azt mondta, tovább szeretne történelmet írni.

A sakktehetség már a nemzetközi mesteri cím felé halad

A szamarkandi sakkolimpia ráadásul újabb mérföldkövet is hozott számára. Bodhana Sivanandan megszerezte második nemzetközi mesteri normáját is. Ehhez a címhez általában három norma és legalább 2400-as értékszám szükséges.

A 11 éves sakknagymester felemelkedése rendkívül gyors volt. A sakkzseni a koronavírus-járvány idején tanult meg játszani, első versenyén pedig csak 2021 júliusában indult. Néhány évvel később már Nagy-Britannia legfiatalabb női bajnoka, valamint az Angliát nemzetközi versenyen képviselő legfiatalabb sportoló lett.