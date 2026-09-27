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ralf schumacher

„Megbántam, hogy hozzámentem” – Schumacher volt felesége kitálalt a házasságukról

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Úgy érzi, elveszítette önmagát a házasságában, ma pedig már másképp látja a közös múltat. Cora Schumacher őszintén beszélt Ralfról, fiáról és arról is, miért nem akar új kapcsolatot.
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ralf schumacherválásházasság

Cora Schumacher több mint tíz évvel a válása után őszintén beszélt Ralf Schumacherrel kötött házasságáról és a fiával, Daviddel való kapcsolatáról. A 49 éves nő szerint a házasságban egy időre saját magát is elveszítette – olvasható a Heute oldalán.

Schumacher
Több mint tíz évvel a válásuk után megszólalt Cora Schumacher, és meglepően őszintén beszélt Ralf Schumacherrel kötött házasságáról
Fotó: Sven Simon / AFP

Nem gondolkodott sokat a válaszon Ralf Schumacher volt neje

BILD azt kérdezte tőle, ha most visszatekint a múltjára, megbánta-e, hogy annak idején Ralf Schumacherhez ment feleségül. Cora egyértelmű választ adott:

Igen. Megbántam, hogy hozzámentem

 – mondta.

Azt is elárulta, hogy a házasság alatt úgy érezte, fokozatosan elveszíti önmagát. 

Rájöttem, hogy ebben a kapcsolatban bizonyos értelemben elveszítettem önmagamat

 – fogalmazott.

A válás után sem mondott le a Schumacher névről. Mint mondta, a férje a házasságkötéskor ragaszkodott ahhoz, hogy felvegye a vezetéknevét, a válás után viszont már azt akarta, hogy hagyja el.

Én ezt dacból nem tettem meg. Ráadásul a fiunk is ezt a nevet viseli

– mondta Cora.

Ralph Schumacher (R) of Germany and his wife Cora (L) check lap times in the Williams-BMW garage during the final qualifying session for the Australian Formula One Grand Prix in Melbourne, 08 March 2003. Ralph Schumacher only managed to secure ninth position on the grid for the first GP race of the 2003 season on 09 March. AFP PHOTO/Torsten BLACKWOOD (Photo by TORSTEN BLACKWOOD / AFP)
Ralf Schumacher és felesége, Cora a Williams-BMW garázsában a 2003-as Ausztrál Nagydíj időmérő edzésén, Melbourne-ben.
Fotó: TORSTEN BLACKWOOD / AFP

Könnyek között beszélt a fiáról Cora

A 24 éves Davidről már nehezebben beszélt. Elmondása szerint fia esküvőjéről a sajtóból értesült, és azt sem tőle tudta meg, hogy hamarosan apa lesz, így ő maga is nagymamává válik.

A téma annyira megviselte, hogy a beszélgetés közben könnyek között mondta: 

Ralfot és Davidet is lezártam magamban.

Cora egyelőre hallani sem akar új kapcsolatról. 

Most lezártam a férfiak és a szex időszakát. Egyáltalán nem érdekel

 – mondta határozottan.

A jövőben sem akarja más elvárásaihoz igazítani az életét. „Egyetlen férfi sem fogja még egyszer megmondani, ki legyek, vagy milyen szerepet töltsek be” – szögezte le.

Azt azonban nem zárja ki, hogy egyszer ismét lesz párja. 

Lehet, hogy jön valaki, de az is lehet, hogy nem. Most elsősorban magamra szeretnék figyelni

– tette hozzá.

Cora és Ralf Schumacher 2001-ben házasodtak össze, 2009-ben azonban különváltak, házasságukat pedig 2015 februárjában bontották fel hivatalosan. A válás részleteit akkor nem hozták nyilvánosságra. Ralf Schumacher 2024 júliusában nyilvánosan felvállalta, hogy meleg, és azt is bejelentette, hogy azóta egy Étienne nevű férfival él párkapcsolatban.

 

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