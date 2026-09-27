„Megbántam, hogy hozzámentem” – Schumacher volt felesége kitálalt a házasságukról

Cora Schumacher több mint tíz évvel a válása után őszintén beszélt Ralf Schumacherrel kötött házasságáról és a fiával, Daviddel való kapcsolatáról. A 49 éves nő szerint a házasságban egy időre saját magát is elveszítette – olvasható a Heute oldalán.
Nem gondolkodott sokat a válaszon Ralf Schumacher volt neje
BILD azt kérdezte tőle, ha most visszatekint a múltjára, megbánta-e, hogy annak idején Ralf Schumacherhez ment feleségül. Cora egyértelmű választ adott:
Igen. Megbántam, hogy hozzámentem
– mondta.
Azt is elárulta, hogy a házasság alatt úgy érezte, fokozatosan elveszíti önmagát.
Rájöttem, hogy ebben a kapcsolatban bizonyos értelemben elveszítettem önmagamat
– fogalmazott.
A válás után sem mondott le a Schumacher névről. Mint mondta, a férje a házasságkötéskor ragaszkodott ahhoz, hogy felvegye a vezetéknevét, a válás után viszont már azt akarta, hogy hagyja el.
Én ezt dacból nem tettem meg. Ráadásul a fiunk is ezt a nevet viseli
– mondta Cora.
Könnyek között beszélt a fiáról Cora
A 24 éves Davidről már nehezebben beszélt. Elmondása szerint fia esküvőjéről a sajtóból értesült, és azt sem tőle tudta meg, hogy hamarosan apa lesz, így ő maga is nagymamává válik.
A téma annyira megviselte, hogy a beszélgetés közben könnyek között mondta:
Ralfot és Davidet is lezártam magamban.
Cora egyelőre hallani sem akar új kapcsolatról.
Most lezártam a férfiak és a szex időszakát. Egyáltalán nem érdekel
– mondta határozottan.
A jövőben sem akarja más elvárásaihoz igazítani az életét. „Egyetlen férfi sem fogja még egyszer megmondani, ki legyek, vagy milyen szerepet töltsek be” – szögezte le.
Azt azonban nem zárja ki, hogy egyszer ismét lesz párja.
Lehet, hogy jön valaki, de az is lehet, hogy nem. Most elsősorban magamra szeretnék figyelni
– tette hozzá.
Cora és Ralf Schumacher 2001-ben házasodtak össze, 2009-ben azonban különváltak, házasságukat pedig 2015 februárjában bontották fel hivatalosan. A válás részleteit akkor nem hozták nyilvánosságra. Ralf Schumacher 2024 júliusában nyilvánosan felvállalta, hogy meleg, és azt is bejelentette, hogy azóta egy Étienne nevű férfival él párkapcsolatban.