„Megbántam, hogy hozzámentem” – Schumacher volt felesége kitálalt a házasságukról

Cora Schumacher több mint tíz évvel a válása után őszintén beszélt Ralf Schumacherrel kötött házasságáról és a fiával, Daviddel való kapcsolatáról. A 49 éves nő szerint a házasságban egy időre saját magát is elveszítette – olvasható a Heute oldalán.

Több mint tíz évvel a válásuk után megszólalt Cora Schumacher, és meglepően őszintén beszélt Ralf Schumacherrel kötött házasságáról

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Nem gondolkodott sokat a válaszon Ralf Schumacher volt neje

BILD azt kérdezte tőle, ha most visszatekint a múltjára, megbánta-e, hogy annak idején Ralf Schumacherhez ment feleségül. Cora egyértelmű választ adott:

Igen. Megbántam, hogy hozzámentem

– mondta.

Azt is elárulta, hogy a házasság alatt úgy érezte, fokozatosan elveszíti önmagát.

Rájöttem, hogy ebben a kapcsolatban bizonyos értelemben elveszítettem önmagamat

– fogalmazott.

A válás után sem mondott le a Schumacher névről. Mint mondta, a férje a házasságkötéskor ragaszkodott ahhoz, hogy felvegye a vezetéknevét, a válás után viszont már azt akarta, hogy hagyja el.

Én ezt dacból nem tettem meg. Ráadásul a fiunk is ezt a nevet viseli

– mondta Cora.

Ralf Schumacher és felesége, Cora a Williams-BMW garázsában a 2003-as Ausztrál Nagydíj időmérő edzésén, Melbourne-ben.

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Könnyek között beszélt a fiáról Cora

A 24 éves Davidről már nehezebben beszélt. Elmondása szerint fia esküvőjéről a sajtóból értesült, és azt sem tőle tudta meg, hogy hamarosan apa lesz, így ő maga is nagymamává válik.

A téma annyira megviselte, hogy a beszélgetés közben könnyek között mondta:

Ralfot és Davidet is lezártam magamban.

Cora egyelőre hallani sem akar új kapcsolatról.

Most lezártam a férfiak és a szex időszakát. Egyáltalán nem érdekel

– mondta határozottan.

A jövőben sem akarja más elvárásaihoz igazítani az életét. „Egyetlen férfi sem fogja még egyszer megmondani, ki legyek, vagy milyen szerepet töltsek be” – szögezte le.

Azt azonban nem zárja ki, hogy egyszer ismét lesz párja.

Lehet, hogy jön valaki, de az is lehet, hogy nem. Most elsősorban magamra szeretnék figyelni

– tette hozzá.

Cora és Ralf Schumacher 2001-ben házasodtak össze, 2009-ben azonban különváltak, házasságukat pedig 2015 februárjában bontották fel hivatalosan. A válás részleteit akkor nem hozták nyilvánosságra. Ralf Schumacher 2024 júliusában nyilvánosan felvállalta, hogy meleg, és azt is bejelentette, hogy azóta egy Étienne nevű férfival él párkapcsolatban.