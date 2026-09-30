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arnold schwarzenegger

Bíróság elé áll Arnold Schwarzenegger, súlyos ügy miatt kell felelnie

17 perce
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Esküdtszék elé kerül Arnold Schwarzenegger 2022-es autóbalesetének ügye. A másik járművet vezető nő azt állítja, hogy elvesztette az eszméletét, maradandó agykárosodást és más súlyos sérüléseket szenvedett az ütközésben.
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arnold schwarzeneggersérülésbaleset

Cheryl Augustine kártérítési pere október 12-én kezdődhet a Beverly Hills-i bíróságon. A benyújtott iratok szerint az esküdtek kiválasztása és a nyitóbeszédek után várhatóan Schwarzenegger tesz elsőként vallomást. Az ügy egy 2022. január 21-én, Los Angelesben történt balesetről szól. A kereset szerint Schwarzenegger terepjárójával a Sunset Boulevard és az Allenford Avenue kereszteződésében ütközött Augustine autójának.

Schwarzenegger
Hatalmas kártérítést követelhet Arnold Schwarzenegger balesetének sérültje. Fotó: Liam McBurney / PA Wire

Arnold Schwarzenegger lehet az első tanú a saját perében

A bírósági dokumentumok alapján a színész már elismeri, hogy áthajtott a piros jelzésen, és ezzel ő okozta a balesetet. A tárgyalás középpontjában ezért várhatóan az áll majd, milyen sérüléseket és anyagi károkat szenvedett a felperes.

Augustine azt állítja, hogy a balesetben elvesztette az eszméletét, maradandó agykárosodást, valamint testi és idegrendszeri sérüléseket szenvedett. Elmondása szerint azóta is fizikai és lelki fájdalmakkal küzd, állapota pedig tartós fogyatékosságot is okozhat.

A nő az orvosi kiadásai, kiesett keresete, megrongálódott autója és más költségei miatt kér kártérítést. A követelt összeg nagyságát a keresetben nem határozták meg.

Schwarzenegger és produkciós cége különleges biztonsági intézkedéseket, valamint a tárgyalóterem környékén a fotó-, videó- és hangfelvételek korlátozását kérte. Augustine ügyvédei tiltakoztak a javaslat ellen.

 

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