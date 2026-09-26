A szlovén hatóságok szeptemberben három autópálya-szakaszon hitelesítették a szakaszos sebességmérő rendszereket, és 2026. szeptember 2-tól az ott rögzített mérési eredmények már felhasználhatók a gyorshajtás miatti szabálysértési eljárásokban.

Új sebességmérés várja a magyar autósokat Szlovéniában - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A rendszer a Logatec–Vrhnika, a Ljubljana Brod–Vodice és a Grosuplje–Ivančna Gorica szakaszon működik a szlovén hatóságok közlése szerint.

A negyedik, Podmilj–Ločica közötti szakasz hitelesítése szeptember 16-án zárult le. Ez a szakasz a stájer autópályán, Maribor irányába található, és szintén bekerült a rendszerbe – írja a Republika Slovenija.

Így működik a szakaszos sebességmérés

A módszer lényege egyszerű: kell két kamera és egy számítógép, valamint az általános iskolai fizikaóráról ismert képlet — a sebesség egyenlő az út és a megtételéhez szükséges idő hányadosával.

A rendszer a mérési szakasz elején rögzíti a járművet és az áthaladás pontos idejét, ugyanezt megteszi a szakasz végén, majd a megtett távolság és az eltelt idő alapján kiszámítja az átlagsebességet.

Vagyis önmagában az sem segít, ha valaki egy kamera közelében lassít le: a teljes szakaszon betartott sebesség számít.

A nyitott mérési szakaszokon köztes fel- és lehajtók is lehetnek. Ha egy jármű ilyen ponton hagyja el az autópályát, vagy a mérési szakaszon belül hajt fel, nem áll rendelkezésre mindkét szükséges mérési pont adata, ezért a rendszer nem tudja kiszámítani a teljes szakaszra vonatkozó átlagsebességet.

Négy szlovén autópálya-szakaszt érint a szakaszos sebességmérés

A tervezett rendszer négy, egymástól különálló autópálya-szakaszt érint. A DARS által korábban közzétett térkép és a 2026-os hitelesítési adatok alapján ezek a következők:

Logatec–Vrhnika útszakasz Ljubljana felé: kb. 7,2 km, sebességhatár 130 km/h

felé: kb. 7,2 km, sebességhatár 130 km/h Ljubljana Brod–Vodice útszakasz Kranj felé: kb. 6,9 km sebességhatár 130 km/h

felé: kb. 6,9 km sebességhatár 130 km/h Grosuplje–Ivančna Gorica útszakasz Novo Mesto felé: kb. 5,3 km sebességhatár 100 km/h

felé: kb. 5,3 km sebességhatár 100 km/h Podmilj–Ločica útszakasz Maribor felé: kb. 11,9 km sebességhatár 100 km/h

A magyar autósok számára különösen fontos lehet az érintett útszakaszok ismerete, hiszen a Magyarországról Maribor és Ljubljana irányán át Horvátországba vagy a szlovén tengerpartra tartó utazók ezeken a szakaszokon is áthaladhatnak. A Magyar Autóklub a magyar turisták Isztria felé vezető útvonalai között is a Nagykanizsa–Maribor–Ljubljana–Postojna vonalat említi.