Új sebességmérés várja a magyar autósokat Szlovéniában

A szlovén hatóságok szeptemberben három autópálya-szakaszon hitelesítették a szakaszos sebességmérő rendszereket, és 2026. szeptember 2-tól az ott rögzített mérési eredmények már felhasználhatók a gyorshajtás miatti szabálysértési eljárásokban.
A rendszer a Logatec–Vrhnika, a Ljubljana Brod–Vodice és a Grosuplje–Ivančna Gorica szakaszon működik a szlovén hatóságok közlése szerint.
A negyedik, Podmilj–Ločica közötti szakasz hitelesítése szeptember 16-án zárult le. Ez a szakasz a stájer autópályán, Maribor irányába található, és szintén bekerült a rendszerbe – írja a Republika Slovenija.
Így működik a szakaszos sebességmérés
A módszer lényege egyszerű: kell két kamera és egy számítógép, valamint az általános iskolai fizikaóráról ismert képlet — a sebesség egyenlő az út és a megtételéhez szükséges idő hányadosával.
A rendszer a mérési szakasz elején rögzíti a járművet és az áthaladás pontos idejét, ugyanezt megteszi a szakasz végén, majd a megtett távolság és az eltelt idő alapján kiszámítja az átlagsebességet.
Vagyis önmagában az sem segít, ha valaki egy kamera közelében lassít le: a teljes szakaszon betartott sebesség számít.
A nyitott mérési szakaszokon köztes fel- és lehajtók is lehetnek. Ha egy jármű ilyen ponton hagyja el az autópályát, vagy a mérési szakaszon belül hajt fel, nem áll rendelkezésre mindkét szükséges mérési pont adata, ezért a rendszer nem tudja kiszámítani a teljes szakaszra vonatkozó átlagsebességet.
Négy szlovén autópálya-szakaszt érint a szakaszos sebességmérés
A tervezett rendszer négy, egymástól különálló autópálya-szakaszt érint. A DARS által korábban közzétett térkép és a 2026-os hitelesítési adatok alapján ezek a következők:
- Logatec–Vrhnika útszakasz Ljubljana felé: kb. 7,2 km, sebességhatár 130 km/h
- Ljubljana Brod–Vodice útszakasz Kranj felé: kb. 6,9 km sebességhatár 130 km/h
- Grosuplje–Ivančna Gorica útszakasz Novo Mesto felé: kb. 5,3 km sebességhatár 100 km/h
- Podmilj–Ločica útszakasz Maribor felé: kb. 11,9 km sebességhatár 100 km/h
A magyar autósok számára különösen fontos lehet az érintett útszakaszok ismerete, hiszen a Magyarországról Maribor és Ljubljana irányán át Horvátországba vagy a szlovén tengerpartra tartó utazók ezeken a szakaszokon is áthaladhatnak. A Magyar Autóklub a magyar turisták Isztria felé vezető útvonalai között is a Nagykanizsa–Maribor–Ljubljana–Postojna vonalat említi.
Akár 1200 euró is lehet a bírság
A szlovén szabályok szerint az autópályán és a megfelelő kialakítású gyorsforgalmi úton elkövetett gyorshajtásért többféle bírság szabható ki:
- legfeljebb 20 km/h – Bírság: 40 euró
- több mint 20, legfeljebb 30 km/h – Bírság: 60 euró
- több mint 30, legfeljebb 40 km/h – Bírság: 120 euró
- több mint 40, legfeljebb 50 km/h – Bírság: 250 euró + 3 büntetőpont
- több mint 50, legfeljebb 60 km/h – Bírság: 400 euró + 5 büntetőpont
- több mint 60 km/h – Bírság: 1200 euró + 9 büntetőpont
Fontos, hogy a 1200 euró nem a szakaszos méréshez külön bevezetett „automatikus büntetés”, hanem a szlovén autópályás gyorshajtás egyik legsúlyosabb, jogszabályban meghatározott szankciója. A szakaszmérés egyszerűen más módon állapítja meg, hogy a sofőr túllépte-e az adott szakaszra vonatkozó sebességhatárt.
Nem elég a kamera előtt fékezni
A magyar autósoknak az egyik legfontosabb gyakorlati változás éppen az, hogy a szakaszos mérésnél nincs értelme csak a mérési pontoknál lassítani.
Ha például egy 100 km/órás szakaszon a teljes út megtételéhez szükséges idő alapján a rendszer a megengedettnél magasabb átlagsebességet számol, a jogsértés akkor is megállapítható, ha a sofőr a szakasz végén már lassabban halad.
A DARS tájékoztatása szerint a rendszer nem működik majd olyan időszakokban, amikor az érintett útszakaszokon útmunkákat végeznek. Arra sem alkalmas, hogy automatikusan kövesse a dinamikusan változó sebességhatárokat, ezért a sofőröknek minden esetben az adott időpontban érvényes, kihelyezett közlekedési táblákat kell figyelniük.
A négy mérési szakasz közül az első három szakaszon szeptember 2-tól a mérési eredmények már felhasználhatók a gyorshajtás miatti eljárásokban, miközben a rendszer teljes körű, hivatalos üzembe helyezése fokozatosan zajlik.
A magyar autósoknak ezért már most érdemes ismerniük az érintett szakaszokat, különösen, ha Maribor, Ljubljana, a szlovén tengerpart vagy Horvátország felé autóznak.