Nyolc sör után több mint száz ember előtt meztelenkedett a síelő

Az eset még tavasszal történt a kirchbergi Fleckalmbahn közelében. A két ezrelékes véralkoholszinttel rendelkező férfi előbb összeveszett egy másik síelővel, aki arcon ütötte. A 37 éves férfi ezután arccal a hóba esett. Később egy több mint száz vendéggel teli terasz elé állt, levetkőzött, és szexuális mozdulatokat végzett. Ezután egy parkolóban síbotokkal ütni kezdett egy Audit, amelyben mintegy nyolcezer eurós, vagyis több mint hárommillió forintos kárt okozott.

Síelő okozott botrányt Tirolban. Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA

Síbotokkal vert szét egy Audit a részeg síelő

A férfi az innsbrucki bíróságon beismerte a történteket. Azt mondta, lesiklás közben kiszáradt a szája, ezért folyamatosan sört ivott, a meredekebb szakaszokon pedig már szédült.

A bíróság jogerősen 960 eurós pénzbüntetést szabott ki rá. Anyagi helyzete miatt havi 40 eurós részletekben fizetheti ki az összeget.