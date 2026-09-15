Részegnek hitték, bilincsben vitték el a reptérről a siket nőt – csúnyán megfizettek érte - videó

Egy 71 éves, siket nőt ittasnak hittek az austini repülőtéren, majd rendőrt hívtak rá, miután lekéste a járatát. Karen McGee két éjszakát töltött őrizetben, szabadulása után pedig olyan súlyosan megsérült, hogy műtétre volt szüksége. Négy évvel később 92 500 dolláros, mintegy 31,5 millió forintos kártérítést kapott – írja a Dexerto.

Azt hitték, részeg, ezért rendőrt hívtak rá – valójában egy 71 éves siket nőről volt szó, aki nem tudta, hogy megváltozott a beszállókapu.

Fotó: Képernyőfotó/biztonsági kamera

A telefonját is elvették tőle

Karen McGee 2022-ben Atlantából Seattle-be utazott, austini átszállással. A floridai nő a járata eredeti beszállókapujához ment, ám nem tudta, hogy időközben másik kapuhoz irányították az utasokat, így lekéste a gépet.

A Delta végül átfoglalta McGee jegyét egy Alaska Airlines-járatra, ám a nő hiába kérte, hogy az unokatestvérével azonos gépen utazhasson. Ezt nem engedélyezték, az Alaska munkatársai pedig a beszámolók szerint

azt hitték, hogy részeg, ezért rendőrt hívtak rá.

A siket nő nem értette a rendőrök utasításait, és mivel azok mögötte álltak, a szájukról sem tudta leolvasni, mit mondanak. Végül kitiltották a repülőtérről, majd őrizetbe vették.

A telefonját is elvették tőle, így a hallókészülékét sem tudta megfelelően kezelni.

Két éjszakát töltött őrizetben, szabadulása után pedig összeesett, és olyan sérüléseket szenvedett, amelyek miatt műtétre volt szüksége.

McGee pert indított Travis megye ellen, amely végül 92 500 dolláros (csaknem 31,5 millió forintos) kártérítéssel zárult. Az esetet „rémálomszerű megpróbáltatásnak” nevezte, és azt mondta, teljesen szükségtelenül kellett szenvednie.

A történtek után Austin több intézkedést is bevezetett a fogyatékossággal élő utasok támogatására.