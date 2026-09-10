Világraszóló régészeti lelet került elő Peruban – videó

A sírhely Chan Chan közelében került elő, és a régészek legalább 38 ember maradványait találták meg benne. A feltárás során több különböző tárgyra, köztük fémből készült fegyverekre is bukkantak – számolt be róla a BBC.

A mintegy 600 éves sírhely Chan Chan közelében került elő

U Fotó: AFP PHOTO / Perus Ministry of Culture /

A szakértőket különösen meglepte, hogy a temetkezési hely nagyrészt érintetlenül fennmaradt. A térségben korábban feltárt sírok közül ugyanis többnek a maradványait kifosztották vagy megrongálták a gyarmati időszakban.