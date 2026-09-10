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sírhely

Világraszóló régészeti lelet került elő Peruban – videó

11 perce
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Mintegy 600 éve nagyrészt érintetlen temetkezési helyet tártak fel régészek Peru északi részén. A sírhely legalább 38 ember maradványait rejtette, emellett az inkák előtti Chimú civilizációhoz köthető tárgyak is előkerültek.
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sírhelyrégészeti felfedezésperu

A sírhely Chan Chan közelében került elő, és a régészek legalább 38 ember maradványait találták meg benne. A feltárás során több különböző tárgyra, köztük fémből készült fegyverekre is bukkantak – számolt be róla a BBC.

Peru, régészek, Chan Chan, Chimú civilizáció, régészeti feltárás, temetkezési hely, emberi maradványok, fémből készült fegyverek A mintegy 600 éves sírhely Chan Chan közelében került elő UFotó: AFP PHOTO / Perus Ministry of Culture / This handout image released by Perus Ministry of Culture shows an archaeological area within the Chan Chan citadel, located in Trujillo, northern Peru, where the tomb was found, on September 8, 2026. A team of archaeologists has found an ancient tomb containing the remains of 38 people and copper and gold objects at the pre-Hispanic citadel of Chan Chan, in northern Peru, the Culture Ministry said on September 8. (Photo by Handout / MINISTERIO DE CULTURA DEL PERU / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Perus Ministry of Culture" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A mintegy 600 éves sírhely Chan Chan közelében került elő
UFotó: AFP PHOTO /  Perus Ministry of Culture /  

A leletek az inkák előtti Chimú civilizációhoz köthetők. Ez a kultúra Peru északi partvidékén virágzott 900 és 1470 között.

A szakértőket különösen meglepte, hogy a temetkezési hely nagyrészt érintetlenül fennmaradt. A térségben korábban feltárt sírok közül ugyanis többnek a maradványait kifosztották vagy megrongálták a gyarmati időszakban.

 

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