Világraszóló régészeti lelet került elő Peruban – videó

Mintegy 600 éve nagyrészt érintetlen temetkezési helyet tártak fel régészek Peru északi részén. A sírhely legalább 38 ember maradványait rejtette, emellett az inkák előtti Chimú civilizációhoz köthető tárgyak is előkerültek.
A sírhely Chan Chan közelében került elő, és a régészek legalább 38 ember maradványait találták meg benne. A feltárás során több különböző tárgyra, köztük fémből készült fegyverekre is bukkantak – számolt be róla a BBC.
A szakértőket különösen meglepte, hogy a temetkezési hely nagyrészt érintetlenül fennmaradt. A térségben korábban feltárt sírok közül ugyanis többnek a maradványait kifosztották vagy megrongálták a gyarmati időszakban.
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A leletek az inkák előtti Chimú civilizációhoz köthetők. Ez a kultúra Peru északi partvidékén virágzott 900 és 1470 között.