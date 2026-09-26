Verseivel a mai nőknek is üzen Sisi

• Erzsébet királynéra legtöbben hosszú hajkoronájú, gyönyörű asszonyként, Ferenc József feleségeként és a magyarok kedvelt királynéjaként gondolnak.

• Kevesebben tudják azonban, hogy Sisi egész életén át írt verseket is.

• Sisi verseiben pedig egy egészen más Erzsébet szólal meg: egy szabadságra vágyó, magányos, az udvari életet nehezen viselő nő.

Sisi rengeteg verset írt

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Miről szólnak Sisi királyné versei?

Erzsébet királyné már fiatal lányként próbálkozott versírással, később pedig egyre komolyabban fordult a költészet felé. Különösen élete utolsó szakaszában vált számára fontossá a vers: gondolatait, csalódásait, utazásait, veszteségeit és az udvarral szembeni ellenérzéseit is papírra vetette. Költeményei egyfajta személyes naplóként is olvashatók. A fennmaradt kéziratos anyag több száz oldalt tesz ki, és olyan gondolatokat is őriz, amelyeket Erzsébet a nyilvánosság előtt aligha mondott volna ki.

Sisi versekkel tudott szabadon kommunikálni

- Egyik versében úgy fogalmaz: „Börtönöm a Burg nekem!”- kezdte a Fanny magazinnak Bóka B. László Erzsébetváros helytörténésze és színháztörténész.

- A kis Erzsébet – a mai értékrend szerint is- nagyon normálisan nőtt fel. Szerették a szülei, foglalkoztak vele, sokat játszott és boldog volt. Amikor azonban 16 éves korában férjhez ment és beköltözött a királyi palotába, nagyon szigorú élet kezdődött számára, ahol mindent megszabtak neki az öltözködéstől kezdve a viselkedésig és ezt élete végéig nem tudta megszokni. A királyné nem tudott szabadon kommunikálni a világgal, a versírás volt az egyetlen menekülési lehetősége, hogy kiadja magából a bánatát. Kétségbeesve című versét például az az eset ihlette, amikor anyósa, Zsófia főhercegnő, aki utálta a hollókat, parancsot adott arra, hogy lőjjenek le minden hollót a Burg kertjében. Ez egy vérfürdő lett végül, ami Sisit megviselte – magyarázta a szakértő. A királyné így írt az ominózus esetről:

„Uramisten! mardos a kétség:

Hol az irgalom és kegyelem?

Ama hollók iszonyu végét

Sohasem feledem, sohasem!

Mint buknak és hullnak a hóba!