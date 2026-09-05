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baleset

91 éves sofőr okozott tragédiát, miután elvesztette uralmát autója felett egy parkolóban

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Halálos baleset történt egy Los Angeles-i Trader Joe’s parkolójában, miután egy 91 éves nő elvesztette uralmát autója felett, és több járműnek, valamint egy parkolóőri bódénak is nekihajtott. Egy ember meghalt, négyen megsérültek, köztük egy férfi súlyosan.
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balesetsofőrgázolás

Egy ember meghalt, négyen pedig megsérültek, miután egy 91 éves sofőr autójával egy Los Angeles-i Trader Joe’s parkolójába hajtott. A tűzoltóság helyi idő szerint csütörtökön, szeptember 3-án nem sokkal délután fél kettő körül érkezett a helyszínre. A baleset következtében egy nő a helyszínen életét vesztette, három embert, köztük a sofőrt, egy 91 éves nőt pedig kórházba szállítottak, habár sérüléseik nem voltak életveszélyesek. A negyedik sérült egy férfi volt, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

Elvesztette uralmát autója felett a 91 éves sofőr, tragédia történt.
Elvesztette uralmát autója felett a 91 éves sofőr, tragédia történt. Fotó: unsplash.com

91 éves sofőr okozott súlyos balesetet

Szemtanúk szerint a sofőr láthatóan elvesztette uralmát az autó felett, amikor behajtott a parkolóba. Először egy parkoló autóba csapódott, majd egy parkolóőri bódénak ütközött.  Los Angeles polgármestere, Karen Bass közölte, mélyen elszomorította a baleset, és hivatala a város válságkezelő csapatának tagjait is a helyszínre küldte, hogy segítséget nyújtsanak.

A szívem mindazokkal van, akiket érintett a tragédia. Köszönöm a bátor elsősegélynyújtóknak, akik gyorsan a helyszínre érkeztek, hogy segítséget nyújtsanak.

A baleset miatti nyomozás továbbra is folyamatban van, de egyelőre úgy vélik, véletlen tragédiáról van szó, írja a People

 

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