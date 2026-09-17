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gyermek

Kerítésbe csapódott egy autó: centiken múlott három kisgyermek élete - videó

47 perce
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Mindössze pár méteren múlott, hogy három kisgyermeket elgázoljanak otthonuk udvarán. Egy texasi család házának biztonsági kamerája rögzítette, amint egy gyorshajtó sofőr kerítésükbe csapódik, letarolva azt.
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gyermekgyorshajtásbaleset

Biztonsági kamera rögzítette, amint egy száguldó sofőr becsapódik egy családi ház kerítésébe - mindössze pár méterre 3 kisgyermektől.

Három gyermek életét kockáztatva csapódott egy kerítésbe a sofőr
Három gyermek életét kockáztatva csapódott egy kerítésbe a sofőr.

Három gyermek életét kockáztatva csapódott egy kerítésbe a sofőr - egy bírsággal megúszta a történteket

A jelentések szerint a baleset vasárnap este történt a texasi Fort Worthben. A felvételen jól látható, amint két kisgyermek a medencében játszik, egy harmadik pedig néhány méterre tőlük tartózkodik, amikor egy nagy sebességgel érkező autó letarolja a kerítést. A becsapódás hatalmas port kavart, a törmelék pedig a medencébe is bekerült.

A Van Dusen család elmondása szerint kétéves gyermekük "mindössze néhány centire" volt a becsapódás helyétől, amikor a 22 éves sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. A baleset az ötéves ikrek életét is veszélybe sodorta, akik éppen a medencében tartózkodtak.

A 2 éves gyermekünk a hátsó udvarunkban volt, mindössze néhány centire attól a helytől, ahol egy jármű áttörte a kerítésünket. Az ikreink megsérülhettek vagy meghalhattak volna

- nyilatkozta a család.

A szomszédok szerint a gyorshajtás és a felelőtlen vezetés állandó probléma a környéken. Toni Gunter, aki néhány házzal lejjebb lakik a Van Dusen családtól, elmondta, hogy csupán egy robbanásszerű hangot hallott, és már tudta, hogy újabb baleset történt.

Charles Lauersdorf, Fort Worth városi tanácsosa azt ígérte, hogy a város forgalomlassító intézkedéseket vezet be a környéken a felelőtlen vezetés visszaszorítása érdekében.

Bármikor, amikor ilyen új fejlesztések vannak, ahol hosszú útszakaszok vannak, és semmi sincs, ami lelassítaná a sofőröket, az problémát jelent

- mondta Lauersdorf.

Elmondása szerint a következő 30 napban stoptábla kerül a szakaszra, valamint forgalmi tanulmányt indítanak, mielőtt egy közlekedési lámpát felállítanának a Heritage Place-en. A frusztrált szomszédok azonban nem bíznak abban, hogy a városháza valódi intézkedéseket tesz - és attól tartanak, hogy egy egyszerű stoptábla nem lesz elég.

Ami a sofőr illeti, a rendőrség csupán egy bírságot szabott ki rá, kiléte továbbra sem nyilvános, és maga a pontos büntetés sem. A Van Dusen család azonban ezzel nincs megelégedve, mivel úgy vélik gyermekeik meg is halhattak volna a balesetben. "Egy kerítést meg lehet javítani. Az ingatlant ki lehet cserélni. De egy gyermek életét nem" - idézte a család szavait a New York Post.

 

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