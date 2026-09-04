Sokkoló felfedezés házfelújítás közben: döbbenet mit találtak a gipszkarton mögé rejtve

Sokkoló felfedezést tett felújítás közben egy háztulajdonos egy kandalló fölötti fal renoválása során. A bútorrestaurátorként és művészként dolgozó Chloe Kempster egy 1829-ben épült ház újításába vágott bele, amikor az egykor pékségként működő épületben azonban olyan dologra bukkant, amire egyáltalán nem számított.

Sokkoló felfedezést tett házfelújítás közben. (illusztráció) Fotó: Alexander Dummer / Pexels

A felújítás első napján Chloe egy kandallóba épített fatüzelésű kályha beszerelésén dolgozott, hogy a téli hónapokban csökkentse a fűtési költségeket. Ehhez azonban fel kellett újítania a régi kandallót, és újra kellett vakolnia a helyiséget. Ekkor érte a meglepetés: a kandalló fölött ugyanis, a gipszkarton eltávolítása után egy gyönyörű falfestményre lelt.

Sokk: hatvan éve rejtőző titokra lelt

Az alkotás egy vidéki tájat ábrázolt: két, piros kabátot viselő lovas látható rajta, körülöttük több kutyával. A jelenet minden bizonnyal rókavadászatot örökített meg a keltezésszerint 1967-ben.

A fatüzelésű kályha beszerelésének része volt, hogy feltárjuk a jelenlegi kandalló mögött található eredeti nyílást, és el sem hittük, amit megláttunk, amikor előkerült ez a csodálatos falfestmény, amelyet az előző tulajdonosok készítettek 1967-ben. Nagyon szép felfedezés volt, és tökéletesen megidézi az akkori vidéki élet hangulatát.

Mivel a renoválást videók készítésével dokumentálni szokta, az esetet megosztott Instagram-oldalán is, ahol a felfedezés nagy sikert aratott. Sokan csodálták, hogy a festmény ennyi év után is ilyen jó állapotban volt, írja a Mirror.

Milyen gyönyörű! És milyen jó, hogy biztonságosan le volt takarva, így nem semmisült meg, amikor az előző tulajdonos változtatni akart a helyiségen

– írták neki, míg más így fogalmazott: