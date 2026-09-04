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Sokkoló felfedezés házfelújítás közben: döbbenet mit találtak a gipszkarton mögé rejtve

47 perce
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Egy brit nő döbbenten fedezte fel, mi rejtőzik az 1829-ben épült háza kandallója mögött, miközben éppen a helyiséget újította fel. A gipszkarton mögül egy közel hatvanéves, vadászjelenetet ábrázoló festmény került elő, amelyet az előző tulajdonosok készítettek 1967-ben.
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sokkfelfedezésfelújítás

Sokkoló felfedezést tett felújítás közben egy háztulajdonos egy kandalló fölötti fal renoválása során. A bútorrestaurátorként és művészként dolgozó Chloe Kempster egy 1829-ben épült ház újításába vágott bele, amikor az egykor pékségként működő épületben azonban olyan dologra bukkant, amire egyáltalán nem számított.

Sokkoló felfedezést tett házfelújítás közben.
Sokkoló felfedezést tett házfelújítás közben. (illusztráció) Fotó: Alexander Dummer / Pexels

A felújítás első napján Chloe egy kandallóba épített fatüzelésű kályha beszerelésén dolgozott, hogy a téli hónapokban csökkentse a fűtési költségeket. Ehhez azonban fel kellett újítania a régi kandallót, és újra kellett vakolnia a helyiséget. Ekkor érte a meglepetés: a kandalló fölött ugyanis, a gipszkarton eltávolítása után egy gyönyörű falfestményre lelt. 

 

Sokk: hatvan éve rejtőző titokra lelt

Az alkotás egy vidéki tájat ábrázolt: két, piros kabátot viselő lovas látható rajta, körülöttük több kutyával. A jelenet minden bizonnyal rókavadászatot örökített meg a keltezésszerint 1967-ben. 

A fatüzelésű kályha beszerelésének része volt, hogy feltárjuk a jelenlegi kandalló mögött található eredeti nyílást, és el sem hittük, amit megláttunk, amikor előkerült ez a csodálatos falfestmény, amelyet az előző tulajdonosok készítettek 1967-ben. Nagyon szép felfedezés volt, és tökéletesen megidézi az akkori vidéki élet hangulatát.

Mivel a renoválást videók készítésével dokumentálni szokta, az esetet megosztott Instagram-oldalán is, ahol a felfedezés nagy sikert aratott. Sokan csodálták, hogy a festmény ennyi év után is ilyen jó állapotban volt, írja a Mirror.

Milyen gyönyörű! És milyen jó, hogy biztonságosan le volt takarva, így nem semmisült meg, amikor az előző tulajdonos változtatni akart a helyiségen 

– írták neki, míg más így fogalmazott:

Úristen, ez fantasztikus! Én csak tennék rá egy keretet, és kész is.

 

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