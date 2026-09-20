Képeken a gyönyörű Sophia Loren – mutatjuk, hogyan él ma a 92 éves filmlegenda

Az 1950-es évek közepére Loren már az olasz film egyik legismertebb fiatal sztárja volt. Nemzetközi karrierje sem váratott sokáig magára: Hollywoodban olyan színészek oldalán szerepelt, mint Cary Grant, Frank Sinatra, Clark Gable és Marlon Brando – írta az Independent.

Egy film, amely történelmet írt

Az olasz színésznő egyik legfontosabb állomása Vittorio De Sica 1960-as Egy asszony meg a lánya című drámája volt. Loren egy özvegy édesanyát alakított, aki lányával együtt próbál túlélni a háború sújtotta Olaszországban.

Alakítása nemzetközi elismerést hozott számára, és Oscar-díjat kapott a szerepért. Ezzel történelmi eredményt ért el: ő lett az első színész, aki nem angol nyelvű alakításért nyerte el a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.

Pályafutásának emblematikus filmjei közé tartozik többek között:

Egy asszony meg a lánya (1960)

Tegnap, ma, holnap (1963)

Házasság olasz módra (1964)

A hongkongi grófnő (1967)

Különösen emlékezetessé vált együttműködése Vittorio De Sica rendezővel és Marcello Mastroianni színésszel. Lorent és Mastroiannit több közös filmjük az olasz filmművészet egyik legismertebb párosává tette.

Karrierjének egyik különleges fejezete Charles Chaplinhez kapcsolódik. A legendás filmes utolsó rendezése, az 1967-ben bemutatott A hongkongi grófnő két főszerepét Sophia Loren és Marlon Brando játszotta.