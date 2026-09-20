Képeken a gyönyörű Sophia Loren – mutatjuk, hogyan él ma a 92 éves filmlegenda

A filmvásznon elegáns, magabiztos és lehengerlő Sophia Loren gyermekkorát nehéz körülmények határozták meg. Fiatal évei a második világháború időszakára estek, családja pedig komoly anyagi nehézségekkel küzdött. Innen vezetett az útja a szépségversenyeken és az első kisebb filmszerepeken keresztül egészen a nemzetközi hírnévig.
Sophia Loren tinédzserként szépségversenyeken indult, majd az 1950-es évek elején kisebb filmszerepeket kapott. Ekkor ismerte meg Carlo Ponti producert is, aki később nemcsak pályafutásának, hanem magánéletének is meghatározó alakja lett.
Az 1950-es évek közepére Loren már az olasz film egyik legismertebb fiatal sztárja volt. Nemzetközi karrierje sem váratott sokáig magára: Hollywoodban olyan színészek oldalán szerepelt, mint Cary Grant, Frank Sinatra, Clark Gable és Marlon Brando – írta az Independent.
Egy film, amely történelmet írt
Az olasz színésznő egyik legfontosabb állomása Vittorio De Sica 1960-as Egy asszony meg a lánya című drámája volt. Loren egy özvegy édesanyát alakított, aki lányával együtt próbál túlélni a háború sújtotta Olaszországban.
Alakítása nemzetközi elismerést hozott számára, és Oscar-díjat kapott a szerepért. Ezzel történelmi eredményt ért el: ő lett az első színész, aki nem angol nyelvű alakításért nyerte el a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.
Pályafutásának emblematikus filmjei közé tartozik többek között:
- Egy asszony meg a lánya (1960)
- Tegnap, ma, holnap (1963)
- Házasság olasz módra (1964)
- A hongkongi grófnő (1967)
Különösen emlékezetessé vált együttműködése Vittorio De Sica rendezővel és Marcello Mastroianni színésszel. Lorent és Mastroiannit több közös filmjük az olasz filmművészet egyik legismertebb párosává tette.
Karrierjének egyik különleges fejezete Charles Chaplinhez kapcsolódik. A legendás filmes utolsó rendezése, az 1967-ben bemutatott A hongkongi grófnő két főszerepét Sophia Loren és Marlon Brando játszotta.
A produkció különleges találkozása volt a filmtörténet három korszakos alakjának: Chaplin a kamera mögött, Loren és Brando pedig előtte dolgozott.
Visszavonultan él Sophia Loren
A 92 éves filmsztár napjainkban már távol tartja magát a reflektorfénytől. A Noticiasvalencia beszámolója szerint egy Genf nyugodt részén található otthonban él, és visszavonult a filmezéstől. Időnként azonban állítólag újranézi régi alkotásait, köztük karrierje olyan fontos darabjait.
Utolsó nagy filmszerepei egyikét ráadásul saját fia, Edoardo Ponti rendezte: a 2020-ban bemutatott Előttem az élet című drámában Loren Madame Rosát alakította.
Több mint hetven év telt el azóta, hogy a fiatal olasz lány megjelent első filmjeiben. Az azóta eltelt évtizedekben Sophia Loren az olasz mozi egyik legismertebb arcából a filmtörténet nemzetközileg is meghatározó alakjává vált.
Sophia Loren eredeti neve Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone. Pályája elején Sofia Lazzaro néven is szerepelt, mielőtt megszületett volna a később világhírűvé vált Sophia Loren művésznév.