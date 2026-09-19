Női ruhában, csecsemővel a karjában fogták el a feltételezett sorozatgyilkost Brazíliában

Harmincórás hajtóvadászat után fogtak el Brazíliában egy feltételezett sorozatgyilkost, akit a rendőrség legalább 16 ember halálával hoz összefüggésbe. A férfi női ruhában, hosszú fekete parókában próbált elrejtőzni, miközben egy csecsemőt tartott a karjában – írja az CBS News.

Női álruhában, csecsemővel a karjában fogták el a feltételezett sorozatgyilkost Brazíliában. A rendőrség 16 gyilkossággal hozza összefüggésbe (illusztráció)

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A 33 éves Jorlan Lopes da Silvát Paraíba állam egyik erdős területén fogták el. A rendőrség szerint az álruha azt szolgálta, hogy a férfi elkerülje az elfogását. A helyi sajtó felvételein festett körmökkel, csíkos ruhában, női szandálban, napszemüvegben és sötét parókában látható. A rendőrség közlése szerint a vele lévő gyermek nem volt a rokona. A csecsemő állapotáról nem közöltek részleteket.

Legalább 16 gyilkossággal hozzák összefüggésbe

A sorozatgyilkos azt állította a kihallgatásán, hogy 80 emberrel végzett, a hatóságok azonban eddig 16 gyilkosságban erősítették meg a részvételét. Ezek közül 11-et a férfi be is vallott. A gyilkosságok május óta történtek a térségben. Az áldozatok személyazonosságát és a támadások részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A férfi korábban már elmenekült egy elfogási kísérlet során. A rendőrség akkor golyóálló mellényeket, egy géppisztoly tusát és több mint száz lőszert foglalt le. Jorlan Lopes da Silva akkor azt állította, hogy egyedül cselekedett, és tagadta, hogy szervezett bűnözői csoporthoz tartozna.