Női ruhában, csecsemővel a karjában fogták el a feltételezett sorozatgyilkost Brazíliában

Harmincórás hajtóvadászat után fogtak el Brazíliában egy feltételezett sorozatgyilkost, akit a rendőrség legalább 16 ember halálával hoz összefüggésbe. A férfi női ruhában, hosszú fekete parókában próbált elrejtőzni, miközben egy csecsemőt tartott a karjában – írja az CBS News.
A 33 éves Jorlan Lopes da Silvát Paraíba állam egyik erdős területén fogták el. A rendőrség szerint az álruha azt szolgálta, hogy a férfi elkerülje az elfogását. A helyi sajtó felvételein festett körmökkel, csíkos ruhában, női szandálban, napszemüvegben és sötét parókában látható. A rendőrség közlése szerint a vele lévő gyermek nem volt a rokona. A csecsemő állapotáról nem közöltek részleteket.
Legalább 16 gyilkossággal hozzák összefüggésbe
A sorozatgyilkos azt állította a kihallgatásán, hogy 80 emberrel végzett, a hatóságok azonban eddig 16 gyilkosságban erősítették meg a részvételét. Ezek közül 11-et a férfi be is vallott. A gyilkosságok május óta történtek a térségben. Az áldozatok személyazonosságát és a támadások részleteit nem hozták nyilvánosságra.
A férfi korábban már elmenekült egy elfogási kísérlet során. A rendőrség akkor golyóálló mellényeket, egy géppisztoly tusát és több mint száz lőszert foglalt le. Jorlan Lopes da Silva akkor azt állította, hogy egyedül cselekedett, és tagadta, hogy szervezett bűnözői csoporthoz tartozna.
Hat emberi koponyát találtak egy férfi házában, de ezzel még nem ért véget a borzalom
Talán sosem szabadul az emberiség a hírhedt sorozatgyilkos bohóc emlékétől. John Wayne Gacy rémtettei véget értek, a beteges elméjű amerikai bűnelkövető már régóta a túlvilágon van, ám rémtettei kegyetlen mementóként tértek vissza, miután egy nyomozás során emberi koponyákat, és egy olyan üveget találtak, amelynek felirata szerint agyának egy darabját tartalmazta.
22 év után ítélték halálra a sorozatgyilkost, aki korábban 110 év börtönbüntetést kapott
Több mint két évtizeddel a gyilkosság után halálra ítélték Demorris Huntert, akit Theresa Green 2002-es meggyilkolásában találtak bűnösnek. A halálbüntetés egy hosszú ügy végére tett pontot, ugyanis a férfit már korábban is elítélték gyilkosság miatt, majd szabadulása után újra gyilkolt.