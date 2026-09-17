Villámárvizek pusztítanak Spanyolországban: meghalt egy ember

Halált okozó időjárás csapott le Északkelet-Spanyolországra, miután a heves esőzések és villámárvizek egy ember halálát okozták, és jelentős fennakadásokat idéztek elő a térségben. A spanyol meteorológiai szolgálat emelett szerdán, szeptember 16-án több keleti régióra is figyelmeztetést adott ki a heves esőzések miatt, Barcelona tengerparti részén pedig vörös riasztás volt érvényben. Az elhunyt férfira Barcelonától mintegy 40 km-re, Olivellában találtak rá, miután autóját elsodorta egy megáradt patak.

Tragédiát okozott a heves esőzés Spanyolországban. Fotó: Pexels

A felhőszakadás jelentősen megzavarta a közlekedést Katalóniában és Valenciában is: járatokat töröltek, több utat pedig elöntött a víz. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy csak szükség esetén induljanak útnak, Pedro Sánchez miniszterelnök pedig rendkívül bonyolult helyzetekre figyelmeztetett azok után, hogy katalán katasztrófavédelemhez több mint 850, az esőzésekkel kapcsolatos segélyhívás érkezett, és több mint 500 káresetet regisztráltak.

Heves esőzések, villámárvizek sújtják Spanyolországot

A közösségi médiában megosztott felvételeken részben víz alá került autók láthatók, valamint mentőegységek, amelyek egy elárasztott aluljáróban rekedt járműhöz próbálnak eljutni. Barcelonában több metróállomást lezártak, a buszjáratokat elterelték, a regionális vonatközlekedésben pedig szintén fennakadások alakultak ki.

Az El Prat repülőtéren több járat késett vagy törölték.

A szomszédos Valencia több településén mindössze fél óra alatt több mint 70 milliméter eső hullott, ami miatt tartományi fővárosban az összes metróvonalon leállították a közlekedést, a város repülőterét pedig több órára bezárták, emiatt több járatot más repülőterekre irányítottak át - írja a BBC.