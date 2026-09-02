Átverte a szülőket: legalább 199 gyermek apja lett egy spermadonor

Egy 43 éves holland spermadonor beismerte, hogy legalább 199 gyermek született az adományaiból Európa-szerte. A férfi, akit a nyilvánosság csak Simonként ismer, korábban rendszeresen hazudott a leendő szülőknek a korábbi adományozásai számáról.

Legalább 199 gyermek apja lett egy holland spermadonor. (Képünk illusztráció) Fotó: JUERG CHRISTANDL / APA-PictureDesk

Legalább 199 gyermek apja lett egy holland spermadonor

A Groningen régióból származó férfi egy augusztus 29-i keltezésű levélben vallott az érintett családoknak. A részletes adatok szerint az adományaiból 172 gyermek Hollandiában, 11 Belgiumban, 15 Németországban, egy pedig egy másik európai országban jött világra, ráadásul jelenleg is van egy úton lévő baba. Ez a 199-es szám lényegesen magasabb a korábban nyilvántartott 121 gyermeknél.

Simon a beismerő üzenetet szombat este küldte el egy több mint 35 szülőt tömörítő csoportos chatben. A levélről a Nieuwsuur című holland műsor számolt be először, akik elérték az egyik érintett anyát is, aki elmondta, hogy ő maga meg sem kapta ezt a tájékoztatást.

A donor levelében elismerte, hogy félrevezette a családokat.

Nem voltam mindig őszinte a szülőkkel az adományaim valós mértékéről. Emiatt hiányos és torz képet kaptak a valóságról. Úgy hittem, jót teszek, és segítek másokon. Csupán az elismerés és a szülők végtelen boldogsága motivált. Ma már látom, hogy mindenkit cserbenhagytam. Sokkal korábban összesítenem kellett volna az eseteket. A végső szám magasabb lett, mint amit gondoltam, reméltem vagy szerettem volna

- olvasható üzenetében.

A férfi évek óta adományozott spermát, a klinikák mellett főként online platformokon, közvetlenül keresve meg a párokat. Tevékenysége során több álnevet, köztük a Jesset, Johant, Daant, Samet, Maartent is használta. Több anya már korábban megvádolta azzal, hogy hazudik a gyermekei számáról, és követelték, hogy álljon le. Egyes beszámolók szerint a férfi szexuális tartalmú, tolakodó üzeneteket is küldött a nőknek.

A holland egészségügyi minisztérium a hírek szerint már 2017 augusztusában tudott Simon tevékenységéről, de akkor nem intézkedett. Két évvel később a férfit beválasztották abba a kormányzati bizottságba, amely a holland donortörvények felülvizsgálatáért felelt.