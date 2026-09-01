Csúnyán átverte a szülőket a spermadonor, ki nem találja, hány gyermeket nemzett

A 43 éves, Groningenben élő spermadonor, Simon azt állítja, hogy spermájának felhasználásával 172 gyermek született Hollandiában, további 15 Németországban, 11 Belgiumban, egy pedig egy meg nem nevezett európai országban. Ezzel összesen 199 gyermek édesapja lett. Egy nő jelenleg is várandós.

Hazudott a spermadonor.

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Most mindent bevallott a holland spermadonor

A férfi egy több mint 35 szülőt tömörítő csoportban vallotta be a döbbenetes számot. Levelében azt írta, korábban nem mondott igazat a gyermekei számáról, így a szülők „hiányos vagy torz képet” kaptak.

Simon több álnéven, köztük Jesse, Johan, Daan, Sam és Maarten néven is adományozott spermát.

A feldühödött anyák korábban már azzal vádolták, hogy hazudott a gyermekei számáról, és azt követelték tőle, hogy hagyjon fel a spermadományozással. Egyes nők szerint ráadásul szexuálisan is félreérthető üzeneteket küldött nekik.

A holland egészségügyi minisztérium állítólag már 2017-ben tudott a férfi kiterjedt spermadonor-tevékenységéről, mégsem lépett fel ellene. Két évvel később ráadásul egy olyan bizottság tagja lett, amely a holland donorjogi szabályozással foglalkozott.

A belga hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben.

Simon időközben azt állítja, hogy befejezte a spermadományozást, és segítséget szeretne kérni, hogy „felelősségteljesen és megfelelően” kezelje a kialakult helyzetet, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva.