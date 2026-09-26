Tömegével zárja be kávézóit a Starbucks

A bezárások az Egyesült Államokban és Kanadában működő több mint 18 ezer Starbucks-kávézó körülbelül egy százalékát érintik. A vállalat a legtöbb egységet a 2026-os üzleti év végéig számolja fel.

250 üzletet zár be a Starbucks.

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Radikális döntést hozott a Starbucks, százával zárnak be kávézókat

Az intézkedés várhatóan 300 millió dollárba, vagyis mintegy 96 milliárd forintba kerül. Az összeg többek között a bérleti szerződések lezárásával és a dolgozók elbocsátásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A Starbucks az új üzletekre vonatkozó terveit is mérsékelte. A korábban várt 600–650 helyett világszerte körülbelül 440 saját és franchise-rendszerben működő kávézóval bővülhet a hálózat a teljes üzleti évben.

Brian Niccol vezérigazgató a „Back to Starbucks” programmal próbálja növelni a forgalmat. Ennek részeként egyszerűsítik az étel- és italkínálatot, csökkentenék a várakozási időt, fejlesztik a kávézók és a konyhák működését, miközben az adminisztrációs költségeket is lefaragják.