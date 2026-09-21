Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: elfogták az Akácfa utcai gyilkosság két feltételezett elkövetőjét

idős férfi

Napozóágy miatt tört ki verekedés a strandon – meghalt egy idős férfi

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Halálos verekedéssé fajult két idős férfi vitája Görögországban, a dulakodás közben egy 82 éves férfi összeesett, akit még a helyszínen megpróbáltak újraéleszteni, de később a kórházban meghalt. A strand egyik napozóágya miatt veszhettek össze, a balhé pedig annyira elfajult, hogy a kiabálást még a part másik végében is hallani lehetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
idős férfigörögországkórházverekedés

A balhé az Athén közelében fekvő Vouliagmeni strandján tört ki. A szemtanúk szerint pillanatok alatt elszabadult a káosz, többen is belekeveredtek a dulakodásba, az ordibálást pedig még a strand másik végében is hallani lehetett. A 82 éves férfi a verekedés közben összeesett. A helyszínen újraélesztették és defibrillátort is használtak, majd kórházba vitték, ahol később meghalt.

Verekedés a strandon: napozóágy miatt törhetett ki a balhé
Verekedés a strandon: napozóágy miatt törhetett ki a balhé / Fotó: Pixabay

Verekedés a strandon: napozóágy miatt törhetett ki a balhé

A beszámolók szerint a 82 éves férfi egy napozóágyat foglalt le, mert másokra várt. Ebből alakult ki vita egy 76 éves férfival, majd a konfliktusba többen is bekapcsolódtak. A verekedés közben az idős férfi összeesett. A helyszínen újraélesztést végeztek rajta, és defibrillátort is használtak, majd mentővel kórházba szállították. Később meghalt.

A fiatalabb férfit a rendőrök őrizetbe vették. Egy vele lévő 21 éves nőt szintén előállítottak, később azonban elengedték. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, pontosan mi vezetett a verekedéshez, és mi okozta a 82 éves férfi halálát – írja a BBC.

„Elkapták, nekirohantak és legyilkolták” – így vert össze két nő magyar diáklányokat

Négy nő várta a buszról leszálló két iskolás lányt, majd a beszámolók szerint rájuk támadtak. Az utcai verekedés után mindkét diák kórházba került, az egyikük apja szerint a támadást előre kitervelték.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!