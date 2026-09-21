Napozóágy miatt tört ki verekedés a strandon – meghalt egy idős férfi

A balhé az Athén közelében fekvő Vouliagmeni strandján tört ki. A szemtanúk szerint pillanatok alatt elszabadult a káosz, többen is belekeveredtek a dulakodásba, az ordibálást pedig még a strand másik végében is hallani lehetett. A 82 éves férfi a verekedés közben összeesett. A helyszínen újraélesztették és defibrillátort is használtak, majd kórházba vitték, ahol később meghalt.

Verekedés a strandon: napozóágy miatt törhetett ki a balhé / Fotó: Pixabay

Verekedés a strandon: napozóágy miatt törhetett ki a balhé

A beszámolók szerint a 82 éves férfi egy napozóágyat foglalt le, mert másokra várt. Ebből alakult ki vita egy 76 éves férfival, majd a konfliktusba többen is bekapcsolódtak. A verekedés közben az idős férfi összeesett. A helyszínen újraélesztést végeztek rajta, és defibrillátort is használtak, majd mentővel kórházba szállították. Később meghalt.

A fiatalabb férfit a rendőrök őrizetbe vették. Egy vele lévő 21 éves nőt szintén előállítottak, később azonban elengedték. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, pontosan mi vezetett a verekedéshez, és mi okozta a 82 éves férfi halálát – írja a BBC.

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Négy nő várta a buszról leszálló két iskolás lányt, majd a beszámolók szerint rájuk támadtak. Az utcai verekedés után mindkét diák kórházba került, az egyikük apja szerint a támadást előre kitervelték.