A halálos miami repülőgép-baleset után pózolt a streamer a roncsnál – videó

Komoly felháborodást váltott ki a streamer, aki pár órával a halálos repülőgép-baleset után a roncsnál fotózkodott – írja a Dexerto.

A streamer a halálos miami repülőgép-baleset roncsánál pózolt

Fotó: AFP

Mint arról korábban beszámoltunk, autók közé csapódott egy Amazon számára szállító Boeing 767-es teherszállító repülő a Miami Nemzetközi Repülőtéren.

Az 21 Air által üzemeltetett gép leszállás közben eddig ismeretlen okból túlfutott a kifutópályán, majd több járműnek is nekiütközött.

A repülőgép a becsapódás után lángba borult.

A legfrissebb információk szerint a tragédiában öten meghaltak, további öt ember pedig megsérült, közülük ketten kritikus állapotban vannak.

A roncsnál fotózkodott a streamer

Pár órával a baleset után a gép még mindig a helyszínen volt, amikor a Kick videóstreaming-platform egyik tartalomgyártója, Binx, egészen a roncs közelébe merészkedett.

A fiatal streamer a repülőgép orránál pózolt, miközben a kiégett szárnyakat is megmutatta a kamerának.

Binx ezután egy barátját arra kérte, hogy készítsen róluk közös fotót a roncs előtt. A felvételen többször is hallani, ahogy azt mondja:

Siess, csinálj egy képet!

Komoly felháborodást váltott ki

A streamer akciója hamar kiverte a biztosítékot a közösségi médiában. Többen kritizálták, amiért egy olyan helyszínen pózolt, ahol néhány órával korábban emberek vesztették életüket.

Emberek haltak meg itt. Legyen benned egy kis tisztelet

– írta az egyik felháborodott hozzászóló.

A streamer barátja is készített felvételt, ez itt látható: