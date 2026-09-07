Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin nem akar megállni: sötét jóslat érkezett Oroszország következő lépéséről

Rendkívüli

Figyelmeztetnek a szakemberek: jön a jégeső – mutatjuk, mi várható pontosan

roncs

A halálos miami repülőgép-baleset után pózolt a streamer a roncsnál – videó

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Miközben még vizsgálták a halálos repülőgép-baleset helyszínét, a streamer a kiégett roncs előtt pózolt. A közösségi médiában azonnal nekimentek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
roncsrepülőgépbaleset

Komoly felháborodást váltott ki a streamer, aki pár órával a halálos repülőgép-baleset után a roncsnál fotózkodott – írja a Dexerto

streamer
A streamer a halálos miami repülőgép-baleset roncsánál pózolt
Fotó: AFP

Mint arról korábban beszámoltunk, autók közé csapódott egy Amazon számára szállító Boeing 767-es teherszállító repülő a Miami Nemzetközi Repülőtéren. 

Az 21 Air által üzemeltetett gép leszállás közben eddig ismeretlen okból túlfutott a kifutópályán, majd több járműnek is nekiütközött.

 A repülőgép a becsapódás után lángba borult.

A legfrissebb információk szerint a tragédiában öten meghaltak, további öt ember pedig megsérült, közülük ketten kritikus állapotban vannak.

A roncsnál fotózkodott a streamer

Pár órával a baleset után a gép még mindig a helyszínen volt, amikor a Kick videóstreaming-platform egyik tartalomgyártója, Binx, egészen a roncs közelébe merészkedett. 

A fiatal streamer a repülőgép orránál pózolt, miközben a kiégett szárnyakat is megmutatta a kamerának.

Binx ezután egy barátját arra kérte, hogy készítsen róluk közös fotót a roncs előtt. A felvételen többször is hallani, ahogy azt mondja: 

Siess, csinálj egy képet!

Binx magánterületre lépett, hogy szelfit készítsen az Amazon repülőgépe előtt, amely lezuhant és öt ember halálát okozta.
Írta: u/Shadow_wolf7 a LivestreamFail- ben

Komoly felháborodást váltott ki

A streamer akciója hamar kiverte a biztosítékot a közösségi médiában. Többen kritizálták, amiért egy olyan helyszínen pózolt, ahol néhány órával korábban emberek vesztették életüket.

Emberek haltak meg itt. Legyen benned egy kis tisztelet

 – írta az egyik felháborodott hozzászóló.

A streamer barátja is készített felvételt, ez itt látható: 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!