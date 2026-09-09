Ötévesnek hitte magát a 22 éves nő, kiderült, súlyos beteg

A stroke előtt egy hónappal erős fejfájások gyötörték, amelyeket először migrénnek és a stressznek tulajdonított. Később egyre fáradtabb és ingerlékenyebb lett. Egyik reggel édesanyja és testvére talált rá: nyitott szemmel feküdt, de nem tudott beszélni, az egyik oldalán folyt a nyála, és járni sem volt képes rendesen.

Stroke után öt évesnek hitte magát a 22 éves nő.

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Stroke döntötte le a lábáról a 22 éves nőt, öt évesként ébredt

A kórházban kiderült, hogy vérrög okozta a stroke-ot. Bethanyt mesterséges kómába helyezték, majd öt nappal később magához tért – ám fogalma sem volt arról, mi történt vele.

A fiatal nő azt hitte, hogy mindössze ötéves, és még általános iskolába jár. A szüleit ismerte, de azt gondolta, hogy még mindig gyerek. Egyszer például arra kérte édesapját, hogy hozzon neki egy „fogakkal teli dobozt” az ágya alól, hogy megehesse.

Az orvosok folyamatosan próbálták visszahozni a jelenbe: megkérdezték tőle a nevét, azt, hogy hol van, hány éves, illetve ki a miniszterelnök. Körülbelül négy hét elteltével azonban emlékei fokozatosan visszatértek, és ekkor tudta meg, hogy stroke-on esett át.

Bethanynak hosszú rehabilitációra volt szüksége. Újra kellett tanulnia olvasni és írni, a mindennapi feladatok – például a főzés, a bevásárlás és a nap megtervezése – is komoly kihívást jelentettek. A stroke után kezdetben napi 15 órát aludt, és még évekkel később is krónikus fáradtsággal küzdött.

A fiatal nő ma már 29 éves, és fogyatékkal élő embereket segít a munkájukban. Úgy gondolja, hogy bár a stroke éveket vett el tőle, egy olyan hivatást is adott neki, amelyre nélküle talán soha nem talált volna rá.

Története arra is felhívja a figyelmet, hogy a stroke nem kizárólag az idősebbek betegsége: fiatal korban is előfordulhat.