Letartóztatták Susan Sarandont New Yorkban - videó

A 79 éves Oscar-díjas színésznőt csütörtökön rendőrök vezették el egy, az ENSZ New York-i székháza közelében tartott tüntetésről. A felvételeken Susan Sarandon hátrabilincselt kézzel látható – írja a Heute.

A New York-i Rendőrkapitányság (NYPD) tisztjei őrizetbe vették Susan Sarandon amerikai színésznőt és palesztinbarát tüntetőket.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A földön ülve tiltakozott

A demonstrációt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ENSZ-közgyűlésen való felszólalása miatt tartották.

Több százan gyűltek össze a világszervezet New York-i székházánál, egy részük pedig ülősztrájkkal akadályozta a forgalmat az egyik utcában.

A videókon Sarandon eleinte más demonstrálókkal együtt a földön ül, később azonban a rendőrök elvezetik. Fehér pólót viselt, amelyen a „Fund people not bombs”, vagyis „Az embereket támogasd, ne a bombákat” felirat szerepelt.

A Reuters szerint legalább 30 embert állítottak elő, más beszámolók viszont több mint 100 letartóztatásról írnak.

A rendőrök a 31 éves Hannah Einbindert, a Hacks című sorozat sztárját is elvitték.

Fotó: NEIL CONSTANTINE / NurPhoto

A Reuters szerint egyelőre nem ismert, hogy Sarandon ellen indul-e büntetőeljárás, illetve emelnek-e vádat ellene. A színésznő évtizedek óta vállal közéleti szerepet, és korábban többször is bírálta Izrael gázai hadműveleteit.