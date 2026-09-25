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susan sarandon

Letartóztatták Susan Sarandont New Yorkban - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Megbilincselték és elvezették Susan Sarandont New Yorkban, miután részt vett az ENSZ székháza előtt tartott demonstráción.
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susan sarandonnew yorkensz

A 79 éves Oscar-díjas színésznőt csütörtökön rendőrök vezették el egy, az ENSZ New York-i székháza közelében tartott tüntetésről. A felvételeken Susan Sarandon hátrabilincselt kézzel látható – írja a Heute

Susan Sarandon
A New York-i Rendőrkapitányság (NYPD) tisztjei őrizetbe vették Susan Sarandon amerikai színésznőt és palesztinbarát tüntetőket.
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A földön ülve tiltakozott

A demonstrációt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ENSZ-közgyűlésen való felszólalása miatt tartották. 

Több százan gyűltek össze a világszervezet New York-i székházánál, egy részük pedig ülősztrájkkal akadályozta a forgalmat az egyik utcában.

A videókon Sarandon eleinte más demonstrálókkal együtt a földön ül, később azonban a rendőrök elvezetik. Fehér pólót viselt, amelyen a „Fund people not bombs”, vagyis „Az embereket támogasd, ne a bombákat” felirat szerepelt.

A Reuters szerint legalább 30 embert állítottak elő, más beszámolók viszont több mint 100 letartóztatásról írnak.

 A rendőrök a 31 éves Hannah Einbindert, a Hacks című sorozat sztárját is elvitték.

Actress Hannah Einbinder sits with other detained protesters while awaiting police transport after being arrested outside the United Nations during an anti-war sit-in before Prime Minister Benjamin Netanyahu was to speak to the General Assembly in Manhattan, on September 24, 2026. (Photo by Neil Constantine/NurPhoto) (Photo by Neil Constantine / NurPhoto via AFP)
Fotó: NEIL CONSTANTINE / NurPhoto

A Reuters szerint egyelőre nem ismert, hogy Sarandon ellen indul-e büntetőeljárás, illetve emelnek-e vádat ellene. A színésznő évtizedek óta vállal közéleti szerepet, és korábban többször is bírálta Izrael gázai hadműveleteit.

 

 

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