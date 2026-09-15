Fémcsöveket helyeztek több vasúti sínre – szabotázs gyanúja miatt indult nyomozás

A szabotázs gyanúját a holland vasúti infrastruktúrát üzemeltető ProRail is megerősítette, az ügyben a rendőrség nyomoz.

Szabotázs gyanúja miatt jelentős fennakadások alakultak ki a holland vasúti hálózaton

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A ProRail arra figyelmeztette az utasokat, hogy Hollandia középső és északi részén járatkimaradásokra és késésekre kell számítani. Egyes vasúti átjárók lezárása miatt a közúti forgalomban is fennakadások alakulhatnak ki.

A vasúti hálózaton kedden legalább 15 fennakadást regisztráltak. A problémák az Amszterdamot, Utrechtet és a Schiphol nemzetközi repülőteret érintő útvonalakra is kiterjedtek.

Szabotázs gyanúja miatt indult vizsgálat

A BBC beszámolója szerint több helyszínen csöveket rögzítettek a sínekhez. A ProRail közlése szerint olyan tárgyakat találtak a vasúti pályán, amelyeket szándékosan helyeztek oda, és ezek meghibásodásokat okoztak.

A társaság szerint az eddigi információk alapján szabotázs történhetett. Gyanúsítottat egyelőre nem azonosítottak, és azt sem tudni, mi lehetett az elkövető vagy elkövetők indítéka. Az ügyben az országos rendőrség indított nyomozást.

A holland közszolgálati NOS felvételein rendőrök mintegy másfél méter hosszú, fémcsöveknek tűnő tárgyakat vittek el a vasúti sínek mellől Veenendaalnál.

Steenwijknél egy vonat nekiütközött a síneken elhelyezett egyik tárgynak. A ProRail tájékoztatása szerint az esetben senki sem sérült meg.

A Nederlandse Spoorwegen vasúttársaság Zwolle, Deventer és Amersfoort térségéből is jelentős fennakadásokról számolt be. A problémák olyan kiterjedtek voltak, hogy a kieső vonatok helyett nem tudtak buszos pótlást biztosítani.

Egy Amszterdamból Párizsba tartó Eurostar-járat is késett az amszterdami központi pályaudvaron bevezetett üzemeltetési korlátozások miatt. Egyelőre nem tisztázott, hogy a késés összefüggött-e a többi vasúti fennakadással.