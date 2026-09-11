Többnapos hajtóvadászat után elfogták a németországi szabotőrt – testkamera rögzítette a pillanatot

Többnapos keresés után elfogtak Németországban egy 48 éves férfit, akit nagyfeszültségű vezetékek elleni támadásokkal gyanúsítanak. A szabotőr rejtekhelyére két autópálya-rendőr bukkant rá az A4-es közelében, az elfogást pedig egyikük testkamerája is rögzítette.

A szabotőr ellenállás nélkül hagyta magát elfogni

Fotó: MARKUS LENHARDT / DPA

A rendőrök egy földút mellett figyeltek fel a szokatlanul erősen letaposott fűre. Követték a nyomot, amely egy sűrű növényzettel borított területhez vezetett. A gyanúsított egy álcázott sátorban rejtőzött.

A testkamera felvételén látható, amint a rendőrök megtalálják a férfit. A 48 éves gyanúsított eleget tett a felszólításoknak, és ellenállás nélkül hagyta magát elfogni.

A gyanú szerint a férfi több német tartományban saját készítésű rakétákkal támadott nagyfeszültségű vezetékeket. Az esetek Észak-Rajna–Vesztfáliát, Brandenburgot és Szászországot is érintették.

A Weisweiler erőmű környékén további indítóberendezéseket is találtak.

Egy apró nyom vezetett a szabotőr rejtekhelyéhez Frank Wißbaum műveletirányító kiemelte a két fiatal rendőr figyelmességét. A letaposott fű észrevétele és a nyom követése végül elvezette őket a gyanúsított rejtekhelyéhez.

A férfi elfogásával véget ért a többnapos hajtóvadászat. A hatóságok azt vizsgálják, hogy pontosan milyen szerepe lehetett a nagyfeszültségű vezetékek elleni támadásokban.

A testkamerás felvételt itt tudod megtekinteni.