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szabotőr

Többnapos hajtóvadászat után elfogták a németországi szabotőrt – testkamera rögzítette a pillanatot

6 perce
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Többnapos hajtóvadászat ért véget Németországban, miután két rendőr egy szokatlan nyomra figyelt fel az A4-es autópálya közelében. A szabotőr elfogását testkamera is rögzítette, a férfi felkutatásában megközelítőleg 1700 hatósági ember vett részt.
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szabotőrNémetországnagyfeszültségű vezetékelfogás

Többnapos keresés után elfogtak Németországban egy 48 éves férfit, akit nagyfeszültségű vezetékek elleni támadásokkal gyanúsítanak. A szabotőr rejtekhelyére két autópálya-rendőr bukkant rá az A4-es közelében, az elfogást pedig egyikük testkamerája is rögzítette.

Aszabotőr, szabotázs, Németország, nagyfeszültségű vezeték, áramhálózat, rendőrség, hajtóvadászat, testkamera, A4-es autópálya, Weisweiler szabotőr ellenállás nélkül hagyta magát elfogni Fotó: MARKUS LENHARDT / DPA FILED - 01 September 2026, Brandenburg, Turnow-Preilack: A police car can be seen in front of a high-voltage power line. Unconventional explosive devices were found today at the nearby substation. Photo: Markus Lenhardt/dpa (Photo by Markus Lenhardt / dpa Picture-Alliance via AFP)
A szabotőr ellenállás nélkül hagyta magát elfogni
Fotó: MARKUS LENHARDT / DPA

A rendőrök egy földút mellett figyeltek fel a szokatlanul erősen letaposott fűre. Követték a nyomot, amely egy sűrű növényzettel borított területhez vezetett. A gyanúsított egy álcázott sátorban rejtőzött.

A testkamera felvételén látható, amint a rendőrök megtalálják a férfit. A 48 éves gyanúsított eleget tett a felszólításoknak, és ellenállás nélkül hagyta magát elfogni.

A dpa német hírügynökség szerint a férfi felkutatásában korábban akár 1700 hatósági ember vett részt. A keresés során helikoptereket és drónokat is bevetettek, a rejtekhelyet azonban ezek segítségével sem sikerült felfedezni.

A gyanú szerint a férfi több német tartományban saját készítésű rakétákkal támadott nagyfeszültségű vezetékeket. Az esetek Észak-Rajna–Vesztfáliát, Brandenburgot és Szászországot is érintették.

A Weisweiler erőmű környékén további indítóberendezéseket is találtak.

Egy apró nyom vezetett a szabotőr rejtekhelyéhez

Frank Wißbaum műveletirányító kiemelte a két fiatal rendőr figyelmességét. A letaposott fű észrevétele és a nyom követése végül elvezette őket a gyanúsított rejtekhelyéhez.

A férfi elfogásával véget ért a többnapos hajtóvadászat. A hatóságok azt vizsgálják, hogy pontosan milyen szerepe lehetett a nagyfeszültségű vezetékek elleni támadásokban.

A testkamerás felvételt itt tudod megtekinteni.

 

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