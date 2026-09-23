Rejtélyes járvány ütötte fel a fejét egy iskolában, 250 gyerek lett beteg

A szalmonella megbetegedések a Prága egyik városrészében, Újezd nad Lesyben működő Masaryk Általános Iskolában történtek. A higiéniai hatóság kedden délután már 250 betegről tudott, közöttük tíz felnőttről.

Szalmonella: 250 gyerek fertőződött meg. Fotó: Pormezz / Shutterstock

Szalmonella: görcsökre és lázra panaszkodtak a diákok

A fertőzöttek hasonló tünetekre, gyomor- és bélrendszeri panaszokra, görcsökre és lázra panaszkodtak. A prágai mentőszolgálat szerda reggelig harminc segélyhívást kapott az esettel kapcsolatban.

A mentők hét embert kórházba szállítottak, tizenkettőt a helyszínen láttak el, a többiek telefonon kaptak segítséget. A hatóság hangsúlyozta, hogy ezek az adatok csak a segélyhívó számot tárcsázókra vonatkoznak.

Az epidemiológiai vizsgálat szerint a betegek közös jellemzője, hogy ettek az iskola menzáján.

Több szülő úgy véli, egy spagettiétel okozhatta a fertőzést, mert állításuk szerint azok a gyerekek, akik nem fogyasztottak belőle, nem lettek rosszul.

A higiéniai hatóság szerda délben több gyermeknél is megerősítette a szalmonellafertőzést. A fertőzés pontos forrását ugyanakkor továbbra is vizsgálják, ezért egyelőre nem bizonyított, hogy melyik étel terjesztette a kórokozót.