Szalmonellajárvány tombol, több mint 20 új esetet találtak egy hét alatt

Tombol a szalmonellajárvány. A brit egészségbiztonsági hatóság (UKHSA) legfrissebb adatai szerint már 549 szalmonellás esetet azonosítottak, szemben a múlt csütörtöki 528-cal. A járványhoz eddig két halálesetet kapcsolnak.

Szalmonellajárvány tombol Nagy-Britanniában.

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Halálos szalmonellajárvány miatt riadóztatnak

A Daily Mail szerint a fertőzések olyan embereknél is előfordultak, akik kisebb kávézókban, éttermekben vagy elviteles helyeken ettek. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a Nagy-Britanniában termelt tojások veszélyt jelentenének.

A briteknek azt tanácsolják, hogy lehetőleg kerüljék a nyers vagy csak enyhén hőkezelt tojást tartalmazó ételeket, például bizonyos mousse-okat, majonézt vagy hollandi mártást. A 65 év felettieknek, a várandós nőknek és az ötévesnél fiatalabb gyerekeknek különösen érdemes kerülniük a lágy tojást, ha étteremben étkeznek.

A három fertőzési góc közül az egyikben 322 esetet regisztráltak, egy ember pedig meghalt. A második csoporthoz 41 megbetegedés és egy haláleset kapcsolódik, míg a harmadikban 186 fertőzést azonosítottak.

A szalmonellás megbetegedéseket nemcsak Nagy-Britanniában, hanem több európai országban, köztük Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Németországban és Hollandiában is jelentették.

Szakértők szerint a valós esetszám jóval magasabb lehet a hivatalosan közöltnél, mivel sokan enyhébb tünetekkel átvészelik a fertőzést, és nem fordulnak orvoshoz.

A szalmonella hasi görcsöket és elhúzódó hasmenést okozhat, súlyos esetben pedig vérmérgezéshez, szervi elégtelenséghez és akár halálhoz is vezethet.

A UKHSA vezető járványügyi szakértője szerint a lakosságot érintő kockázat továbbra is alacsony, miközben a hatóságok folytatják a vizsgálatot az importált tojásokkal való kapcsolat tisztázására.