Rendőr lőtte agyon a szamarat, az ok megrázó

A HeeHaw nevű fiatal szamár halála teljesen összetörte a családot, a születése óta cumisüvegből nevelték az állatot.

Rendőr lőtte agyon a kis szamarat. Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

Szamár: rendőr végzett a kiskedvenccel

A rendőr vasárnap éjjel érkezett az Elsberry Riding and Farm területére. A hatóságok egy eltűnt személyt kerestek a magánterületen.

Hannah Israel, a farm tulajdonosa szerint a rendőrök körülbelül 0 óra 45 perckor érkeztek. HeeHaw ekkor az állatok között volt, majd hangosan ordítva a rendőrök felé futott.

A család beszámolója szerint az egyik rendőr attól tartott, hogy az állat veszélyt jelent rájuk, ezért

először elektromos sokkolóval próbálta megállítani, majd végül lelőtte a szamarat.

A rendőrt ezt követően adminisztratív szabadságra küldték.

Hannah a közösségi médiában számolt be a történtekről. Azt írta, hogy családjuk teljesen összetört, hiszen HeeHaw nem egyszerűen egy állat volt számukra, hanem a család szeretett tagja.

A kis szamarat születésétől fogva cumisüvegből etették, és a család szerint rengeteg ember arcára csalt mosolyt.

HeeHaw halála után Hannah adománygyűjtést indított, amelyből a farmon maradt állatok ellátását szeretné biztosítani, emellett pedig létrehozná a HeeHaw Alapítványt is a szamár emlékére.

A család szerint HeeHaw szeretett és különleges állat volt, akinek elvesztése hatalmas űrt hagyott maga után.