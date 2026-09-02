Rendőr lőtte agyon a szamarat, az ok megrázó

A HeeHaw nevű fiatal szamár halála teljesen összetörte a családot, a születése óta cumisüvegből nevelték az állatot.
Szamár: rendőr végzett a kiskedvenccel
A rendőr vasárnap éjjel érkezett az Elsberry Riding and Farm területére. A hatóságok egy eltűnt személyt kerestek a magánterületen.
Hannah Israel, a farm tulajdonosa szerint a rendőrök körülbelül 0 óra 45 perckor érkeztek. HeeHaw ekkor az állatok között volt, majd hangosan ordítva a rendőrök felé futott.
A család beszámolója szerint az egyik rendőr attól tartott, hogy az állat veszélyt jelent rájuk, ezért
először elektromos sokkolóval próbálta megállítani, majd végül lelőtte a szamarat.
A rendőrt ezt követően adminisztratív szabadságra küldték.
Hannah a közösségi médiában számolt be a történtekről. Azt írta, hogy családjuk teljesen összetört, hiszen HeeHaw nem egyszerűen egy állat volt számukra, hanem a család szeretett tagja.
A kis szamarat születésétől fogva cumisüvegből etették, és a család szerint rengeteg ember arcára csalt mosolyt.
HeeHaw halála után Hannah adománygyűjtést indított, amelyből a farmon maradt állatok ellátását szeretné biztosítani, emellett pedig létrehozná a HeeHaw Alapítványt is a szamár emlékére.
A család szerint HeeHaw szeretett és különleges állat volt, akinek elvesztése hatalmas űrt hagyott maga után.