Szeméthegy maradt az egyik legnagyobb angol fesztivál után – drónfelvételeken a döbbenetes látvány

Drónfelvételeken látszik, milyen állapotok maradtak a 2026-os Reading fesztivált követően. A több mint 100 ezer látogatót vonzó négynapos rendezvény után sátrak, matracok, hálózsákok, ételcsomagolások és alkoholos dobozok hevertek mindenfelé a berkshire-i helyszínen – olvasható a Yahoo oldalán.

Sátrak ezrei és elképesztő mennyiségű szemét: drónról mutatták meg a Reading fesztivál utáni állapotokat

Fotó: YouTube/képernyőfotó

A fesztivál augusztus 27. és 30. között zajlott, majd azonnal megkezdődött a terület megtisztítása.

A hatalmas mennyiségű hulladék elszállításához munkagépeket is bevetettek, a műveletet pedig „extrém” takarításként jellemezték.

Világsztárok sora lépett fel

A 2026-os eseményen többek között Charli XCX, Florence + The Machine, Dave, RAYE, Fontaines D.C. és Chase & Status lépett fel fő fellépőként. A programban mellettük olyan előadók szerepeltek, mint Skepta, Kneecap, Sombr, Role Model és Jade.

A rendezvény azonban nemcsak a zenei program miatt került a figyelem középpontjába.

A fesztivál után készült felvételeken jól látható, hogy sok látogató egyszerűen hátrahagyta a sátrát és a felszerelését, így a területet szinte teljesen ellepte a hulladék.

Több mint hatvan éve rendezik meg

A Reading fesztivál története több mint hat évtizedre nyúlik vissza: elődje, a National Jazz Festival 1961-ben indult Richmondban. A rendezvényt 1971-ben költöztették Readingbe, ahol azóta a brit fesztiválszezon egyik meghatározó eseményévé vált.

A fesztivál évről évre tízezreket vonz a városba, a helyszín megtisztítása pedig komoly munkát jelent a rendezvény után.