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szépségkirálynő

Tragédia: 22 évesen meghalt Ausztria szépségkirálynője

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Tragikus hirtelenséggel, mindössze 22 évesen meghalt Lucia Sisic. A 2024-ben megkoronázott szépségkirálynő egész életében komoly egészségügyi problémákkal küzdött.
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szépségkirálynőmeghaltausztria

Váratlanul elhunyt Lucia Sisic, aki 2024-ben nyerte el a Miss Austria címet. A fiatal bécsi nő mindössze 22 éves volt, halálhíre pedig mélyen megrázta szeretteit és ismerőseit – adta hírül a Heute

Press photo session with Lugner's star guest Priscilla Presley before the Opera Ball at the Grand Hotel in Vienna, Austria, 8 February 2024 .Lucia SISIC. - 20240208_PD15640 (Photo by Andreas Tischler / APA-PictureDesk / APA-Images via AFP)
Meghalt Ausztria szépségkirálynője, mindössze 22 éves volt
Fotó: ANDREAS TISCHLER / AFP

Születése óta szívproblémával élt a szépségkirálynő

Lucia Sisic születése óta szívbillentyű-rendellenességgel küzdött, és hét alkalommal is meg kellett operálni. A legutóbbi beavatkozásra a tavalyi télen került sor. A szépségkirálynő korábban arról is beszélt, hogy gyermekkora emiatt sok szempontból más volt, mint kortársaié, de a megpróbáltatások megerősítették.

A fiatal nő 2024-ben lett Miss Austria. Azóta nem rendeztek újabb országos szépségversenyt, így Sisic maradt a cím birtokosa egészen haláláig.

A mi Luciánk elment, túl korán és örökre

 – írta a család egyik barátja, Miroslav Piplica. A férfi szerint Lucia Sisic nemcsak rendkívüli szépségéről volt ismert, hanem kedvessége, mosolya és közvetlensége miatt is sokak szívébe belopta magát.

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy negyven éve halt meg Magyarország legszebb nője.

 

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