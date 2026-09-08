Tragédia: 22 évesen meghalt Ausztria szépségkirálynője

Váratlanul elhunyt Lucia Sisic, aki 2024-ben nyerte el a Miss Austria címet. A fiatal bécsi nő mindössze 22 éves volt, halálhíre pedig mélyen megrázta szeretteit és ismerőseit – adta hírül a Heute.

Meghalt Ausztria szépségkirálynője, mindössze 22 éves volt

Fotó: ANDREAS TISCHLER / AFP

Születése óta szívproblémával élt a szépségkirálynő

Lucia Sisic születése óta szívbillentyű-rendellenességgel küzdött, és hét alkalommal is meg kellett operálni. A legutóbbi beavatkozásra a tavalyi télen került sor. A szépségkirálynő korábban arról is beszélt, hogy gyermekkora emiatt sok szempontból más volt, mint kortársaié, de a megpróbáltatások megerősítették.

A fiatal nő 2024-ben lett Miss Austria. Azóta nem rendeztek újabb országos szépségversenyt, így Sisic maradt a cím birtokosa egészen haláláig.

A mi Luciánk elment, túl korán és örökre

– írta a család egyik barátja, Miroslav Piplica. A férfi szerint Lucia Sisic nemcsak rendkívüli szépségéről volt ismert, hanem kedvessége, mosolya és közvetlensége miatt is sokak szívébe belopta magát.

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