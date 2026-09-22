Sorra tűntek el a vendégek a szépségszalonból a negatív kritika miatt, a vezető bíróságra ment

A Galaci Törvényszék jogerősen 8800 lej (több mint 600 ezer forint) erkölcsi kártérítés megfizetésére kötelezett egy nőt, miután a Facebookon lejárató üzeneteivel és negatív értékeléseivel ártott egy szépségszalon jó hírnevének.

A szépségszalonban szőke hajat festetett a nő, de nem volt elégedett (Illusztráció)

Fotó: New Africa / Shutterstock

A szépségszalon vezetője nem hagyta annyiban a dolgot

A per négy éve kezdődött, amikor is a nő azzal ment a szépségszalonba, hogy a fekete haját fessék szőkére. Az eredmény azonban nem nyerte el a tetszését, ezért a közösségi médiában lejárató kampányt indított a szalon ellen.

A szalon alkalmazottai szerint azonban a vendég nem tartotta be a szőkítés utáni ápolásra vonatkozó utasításokat. A helyzet aztán elmérgesedett, a nő a szalon tulajdonosát is megfenyegette. A negatív posztok hatása csaknem 50 ügyfél mondta le a lefoglalt időpontját.

A veszteség miatt a szalon ügyvezetője bírósághoz fordult, kérve az online rágalmazás okozta erkölcsi és anyagi kár megtérítését. Négy évig tartó tárgyalássorozat után a bírák igazat adtak a szalonnak, mert a vádlott túllépte a szabad véleménynyilvánítás határait, és bizonyítható kárt okozott. A pénzbüntetés mellett a nyilvános elnézés-kérés részeként a bírósági határozatot is közzé kell tennie a Facebook-oldalán - írja a Maszol.